Korean Air amplía el acuerdo de soporte con Rimini Street para cubrir toda la cartera de software de Oracle

Las redirecciones de aerolíneas globales respaldan los ahorros y los recursos de TI hacia iniciativas estratégicas de negocios e infraestructura

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el proveedor de soporte externo líder para productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce, anunció hoy que la aerolínea mundial Korean Airlines Co., Ltd. ha ampliado su acuerdo de apoyo con Rimini Street para cubrir todo el portafolio de software empresarial de Oracle de las aerolíneas. Korean Airlines originalmente cambió de soporte de proveedores a Rimini Street Support para su software Oracle Siebel en 2019. Basado en el éxito de este movimiento de soporte con el historial de Rimini Street de brindar servicios de soporte de alta calidad y con una gran capacidad de respuesta, Korean Air eligió consolidar el soporte para su cartera de software restante de Oracle, que incluye Oracle E-Business Suite, Fusion Middleware y Database, con Rimini Street. Al cambiar a Rimini Street Support, Korean Air ha podido reducir sus costos de mantenimiento de software de Oracle, disfrutar de un soporte más receptivo y eficiente, maximizar las inversiones realizadas en su software empresarial Oracle y reasignar sus recursos liberados a iniciativas estratégicas de negocios e infraestructura.





La aerolínea reevalúa el mantenimiento del proveedor de ERP y optimiza los costos

Establecida en 1969 con ocho aviones, en la actualidad Korean Air, con sede en Seúl, es la aerolínea de pasajeros más grande de Corea y una aerolínea mundial líder, opera 13 rutas nacionales y, como miembro fundador de SkyTeam – la segunda alianza de aerolíneas más grande del mundo con un recuento anual de pasajeros de más de 600 millones – opera vuelos internacionales a 107 ciudades en 42 países.

Rimini Street apoya la migración a la nube

Rimini Street ha estado proporcionando sus galardonados servicios de soporte anuales para Oracle Siebel CRM a Korean Air durante casi dos años. En abril de 2021, la aerolínea migró sus servidores de producción Siebel a Amazon Web Services y extendió su acuerdo con Rimini Street para brindar el mismo soporte anual ultrarrápido para su entorno alojado en AWS en el que la compañía había llegado a confiar para su software implementado internamente.

Antes de trasladar el resto de su software Oracle a Rimini Street Support, el equipo de sistemas de Korean Air se había preocupado por la dinámica de alto costo/baja eficiencia que estaba experimentando con el mantenimiento y soporte de Oracle. El equipo descubrió que las tasas de respuesta a problemas del proveedor de ERP se estaban quedando atrás de las expectativas. Teniendo en cuenta la exitosa asociación que Korean Air ya había experimentando con Rimini Street para su soporte de software Siebel, el equipo de TI finalmente decidió trasladar el resto de su software empresarial Oracle, ahora alojado en AWS en la nube, a Rimini Street y recibir el mismo soporte ultrarrápido y fluido que habían estado experimentando durante los últimos dos años.

“ El costo de mantener el resto de nuestro software y bases de datos de Oracle aún representaba una gran parte de nuestro presupuesto de sistemas,” dijo Seongyeon Park, líder del equipo ERP en el departamento de sistemas de Korean Air. “ Pero con la respuesta rápida y el enfoque proactivo de resolución de problemas de Rimini Street, ahora tenemos un socio más ágil que respalda el funcionamiento estable de nuestro software empresarial de misiones críticas en la nube. – todo bajo un mismo techo. Este movimiento nos ha proporcionado incluso más eficiencias de las que estábamos experimentando anteriormente, y ha liberado al equipo para centrarse en otros proyectos empresariales más urgentes.”

Asistencia y orientación de ingeniería las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año

Como con todos los clientes de Rimini Street, se le asigna a Korean Air un ingeniero de soporte primario con un promedio de experiencia de trabajo con el software empresarial del cliente de 20 años y respaldado por un equipo de expertos funcionales y técnicos. Además, los clientes se benefician del acuerdo de nivel de servicio líder en el sector de la empresa de Rimini Street, con tiempo de respuesta de 10 minutos para casos críticos de prioridad 1, y de 15 minutos para problemas de prioridad 2.

“ Las aerolíneas líderes deben aprovechar la innovación para sobrevivir y prosperar en el entorno económico desafiante actual, pero están luchando por encontrar formas de apoyar este objetivo. Rimini Street permite a aerolíneas globales reconocidas, como Korean Air, recuperar el control de su organización de sistemas y centrarse en iniciativas más alineadas con los negocios que impulsan el crecimiento.” dijo Hyungwook “Kevin” Kim, vicepresidente de grupo y director general regional, para Corea de Rimini Street. “ Armados con el soporte de nivel experto de Rimini Street que puede respaldar las inversiones en sistemas existentes durante al menos quince años adicionales a partir de la fecha del contrato, nuestros clientes pueden estar tranquilos con la seguridad de que sus sistemas de software empresarial de misión crítica funcionan correctamente para que ellos puedan enfocar sus inversiones y recursos en proyectos más estratégicos para el negocio.”

Información de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de primer nivel y gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 4200 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, empresas medianas y del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de servicios y productos de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, ingrese a http://www.riministreet.com, siga a @riministreet a través de su cuenta de Twitter y encuentre a Rimini Street en Facebook y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones a futuro generalmente van acompañadas de palabras como “puede”, “debería”, “podría”, “planea”, “prevé”, “anticipa”, “cree”, “considera”, “predice”, “supone”, “parece”, “busca”, “continúa”, “creerá”, “podrá”, “espera”, “planifica” u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir materialmente. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen el efecto de las obligaciones y acuerdos financieros de nuestra línea de crédito actual y los acuerdos de operación en nuestro negocio y el riesgo de la tasa de interés relacionada, la duración y el impacto operativo y financiero de la pandemia de la COVID-19 en nuestros negocios y el impacto económico relacionado, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales, los clientes u otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; los sucesos catastróficos que interrumpan nuestros negocios o los de sus clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y las tasas de interés, y las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en el que opera Rimini Street; los desarrollos adversos en litigios pendientes o en investigaciones del gobierno o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad y necesidad de recaudar capital adicional o financiamiento de deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de sus operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de efectivo y equivalentes de efectivo incluida bajo nuestra nueva línea de crédito; nuestra capacidad de mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y de remediar las debilidades materiales identificadas en nuestros controles internos, incluso en relación con el tratamiento contable de nuestros certificados; los cambios en impuestos, leyes y reglamentos; la actividad de precios y productos competitivos; las dificultades que supone una gestión rentable del crecimiento; la adopción por parte de los clientes de productos y servicios introducidos recientemente, incluidos sus Servicios de gestión de aplicaciones (Application Management Services, AMS), las soluciones de Seguridad avanzada de datos (Advanced Database Security) y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, junto con otros productos y servicios que Rimini Street planea introducir en un futuro próximo; la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre sobre el valor a largo plazo de los valores de capital de Rimini Street; y todos los riesgos adicionales analizados en la sección “Factores de riesgo” del Informe trimestral en el Formulario 10-Q de Rimini Street presentado el 4 de agosto de 2021 y actualizado periódicamente mediante los futuros informes anuales en el Formulario 10-K de Rimini Street, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones a futuro detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street anticipa que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, a pesar de que con el tiempo Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones a futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones a futuro representan las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2021 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, y otras marcas que contengan el símbolo TM son marcas comerciales registradas de Rimini Street, Inc. Todas las marcas comerciales adicionales continúan siendo propiedad de sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, respaldo o asociación con el titular de dichas marcas comerciales u otras compañías mencionadas en este documento.

