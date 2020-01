Kobe Bryant murió junto a su hija de 13 años en accidente aéreo

La leyenda Kobe Bryant ha muerto este domingo a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero, en Los Ángeles, California. Bryant viajaba junto a cuatro personas más entre las cuales se encontraba su hija Gianna Maria Onore, de 13 años, quien también perdió la vida.

Bryant estaba casado y tenía cuatro hijos. Las autoridades no han revelado las identidades de los otros tres ocupantes.

Kobe iba en helicóptero a su academia de baloncesto que se encuentra en Thousand Oaks, cerca de Calabasas.

El helicóptero se estrelló cerca de las 10 de la mañana contra una colina en la zona de Calabasas, un suburbio de alto poder adquisitivo del noroeste de Los Ángeles, cerca del número 4200 de las Virgenes Road.

Lugar del accidente

La Aero nave era un Sikorski S-76 de 1991. El diario Los Angeles Times informaba de que el helicóptero despegó a las 9:06 de la mañana locales del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles, donde vivía Bryant.

La ciudad de Los Ángeles amaneció cubierta de una espesa niebla, las previsiones meteorológicas alertaban de la mala calidad del aire. La visibilidad era muy poca en la ciudad, y prácticamente cualquier vista del horizonte era una pared blanca de niebla. Según algunos testigos del barrio de Calabasas citados por las televisiones locales, el helicóptero viajaba a muy baja altura cuando se estrelló contra la colina.

Kobe Bryant era aficionado a los helicópteros. Durante sus años como estrella, se le permitía ir a los entrenamientos desde su casa al sur de Los Ángeles hasta el centro de la ciudad en helicóptero para evitar el tráfico.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, tuiteó: “Kobe vivirá para siempre en el corazón de Los Ángeles y será recordado como uno de nuestros mayores héroes. Este es un momento que nos deja con dificultad para encontrar las palabras que expresen la magnitud del impacto y la pena que sentimos en este momento, rezo por la familia de Kobe en este momento de dolor inimaginable”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó poco después: “Una noticia terrible”.

Estrellas de la ciudad donde viven todas las estrellas comenzaron a tuitear fotos suyas con Kobe y mensajes de dolor. Entre los primeros, Snoop Dogg, Rob Lowe, Jamie Foxx. John Legend tuiteó que se encontraba en el Staples Center, donde iba a asistir a los Grammy, “donde Kobe creó tantos recuerdos para todos”.

“No me puedo creer que sea verdad. Dios mío. Oh, Dios mío”, escribió Christine Teigen. El CEO de Disney, Bob Iger, dijo que era “una noticia horrible difícil de procesar”. Justin Bieber puso en Instagram una foto suya de niño con Bryant: “No puede ser. Siempre me diste ánimos, mamba”.

“La muerte de una gran estrella es muy dura porque todos sentimos que la conocemos personalmente”, escribió Cher.

La noticia también causó un enorme impacto en el mundo del deporte. Pau Gasol, que compartió camiseta en Los Ángeles con Bryant, escribió: “Más que destrozado… mi hermano mayor, no puedo, no puedo creerlo”. El FC Barcelona tuiteó que Bryant era “un deportista ejemplar cuya figura trascendió las pistas de baloncesto”. El Real Madrid se refirió a Bryant como “leyenda del baloncesto y del deporte mundial”.

Byrant jugó 20 temporadas de la NBA con Los Angeles Lakers. Se le conoció con el sobre nombre de la Mamba Negra. Fue el jugador más joven de la historia en lograr un fichaje en la liga profesional, a la edad de 17 años en 1996. Ganó cinco campeonatos y marcó una época junto a jugadores como Shaquille O’Neil y Pau Gasol. Es el cuarto mayor anotador de la historia de la liga, recientemente superado por Lebron James. Su padre, Joe Bryant, también fue jugador de la NBA. Es el único jugador con dos números de camiseta retirados de los Lakers. Hace dos años ganó un Oscar por un documental sobre