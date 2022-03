KnowBe4 Nombra Nuevo Director Financiero al Experimentado Ejecutivo Financiero Robert “Bob” Reich

Reich reemplazará al exdirector de Finanzas Krish Venkataraman en su transición a la junta directiva de KnowBe4

TAMPA BAY, Florida–(BUSINESS WIRE)–KnowBe4, proveedor de la plataforma de phishing simulado y capacitación en concientización sobre seguridad más grande del mundo, anunció hoy que el nuevo director de Finanzas, Bob Reich, asumió su cargo, y reemplazará así al exdirector de Finanzas Krish Venkataraman, quien pasará a formar parte de la junta directiva de KnowBe4.

Reich aporta a su nuevo cargo más de 25 años de liderazgo en estrategias transformadoras de creación de valor con una amplia experiencia en gestión comercial y financiera. Ha ocupado altos cargos en varias empresas líderes de capital público y privado. Más recientemente, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y director de Finanzas de Catalina Marketing Corporation y, anteriormente, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y director de Finanzas de Syniverse Holdings, Inc. Los roles anteriores incluyeron vicepresidente sénior y director de Finanzas de Hawaiian Telcom Communications, Inc. y roles de liderazgo sénior en McLeodUSA, Inc. y en la Wisconsin Central Transportation Corporation. Reich comenzó su carrera financiera en Deloitte en Chicago.

“Bob es un ejecutivo financiero consumado que aporta una destacada experiencia de liderazgo de varias empresas globales de software y tecnología”, señaló Stu Sjouwerman, director ejecutivo de KnowBe4. “Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Bob al equipo ejecutivo y creemos que su conjunto de habilidades será un excelente complemento para los planes de crecimiento futuro de KnowBe4. También estamos agradecidos con Krish por su liderazgo y perspicacia, ya que desempeñó un papel fundamental en convertir con éxito a KnowBe4 en una empresa pública el año pasado. A medida que Krish avanza hacia su próximo paso en nuestra junta directiva, nos sentimos muy afortunados de contar con su contribución y administración continuas”.

“Krish ha reunido un equipo de finanzas y relaciones con los inversores excepcional y de alto rendimiento en KnowBe4”, indicó Reich. “Me siento honrado de suceder a Krish como nuevo director de Finanzas de KnowBe4, y espero asociarme con Stu y el resto del equipo de liderazgo para ayudar a continuar la increíble historia de éxito de KnowBe4”.

Para obtener más información sobre KnowBe4, visite www.knowbe4.com.

Sobre KnowBe4

KnowBe4, el proveedor de la plataforma de phishing simulado y capacitación en concientización sobre seguridad más grande del mundo, es utilizado por más de 47 000 organizaciones en todo el mundo. KnowBe4 fue fundada por el especialista en TI y seguridad de datos, Stu Sjouwerman, y ayuda a las organizaciones a abordar el elemento humano de la seguridad al generar conciencia sobre el secuestro de datos, el fraude a los directores ejecutivos y otras tácticas de ingeniería social a través de un enfoque innovador para la capacitación en concientización sobre seguridad. Kevin Mitnick, un especialista en ciberseguridad reconocido a nivel mundial y director de Piratería Informática de KnowBe4, ayudó a diseñar la capacitación de KnowBe4 basándose en sus tácticas de ingeniería social bien documentadas. Miles de organizaciones confían en KnowBe4 para la movilización de sus usuarios finales como la última línea de defensa.

