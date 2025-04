KnowBe4 nombra a Bryan Palma presidente y director ejecutivo

El fundador Stu Sjouwerman es designado presidente ejecutivo

TAMPA BAY, Florida--(BUSINESS WIRE)--KnowBe4, la plataforma de ciberseguridad de renombre mundial que aborda de manera integral la gestión de riesgos humanos, anunció que el experto del sector de la ciberseguridad, Bryan Palma, ha sido nombrado presidente y director ejecutivo de KnowBe4, con efecto a partir del 5 de mayo. El fundador y actual director ejecutivo de KnowBe4, Stu Sjouwerman, ahora se desempeñará como presidente ejecutivo.





Palma es un reputado ejecutivo tecnológico con más de veinticinco años de experiencia y un historial probado de crecimiento de empresas tecnológicas globales mediante el impulso del crecimiento rentable, la mejora de la experiencia del cliente y la agilidad operativa. Recientemente, se ha desempeñado como director ejecutivo de Trellix, una empresa multimillonaria líder en el mercado de la ciberseguridad, que se creó como resultado de la fusión de FireEye y McAfee Enterprise. Antes de incorporarse a Trellix, dirigió algunas de las principales organizaciones del mundo mediante transformaciones tecnológicas y empresariales fundamentales, como Cisco, Boeing, EDS, PepsiCo y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Palma cuenta con un máster en Administración de Empresas de la Fuqua School of Business de la Duke University, un máster en Educación de la University of Maryland y una licenciatura en Humanidades de la University of Richmond. Palma forma parte del Comité Asesor Presidencial sobre Telecomunicaciones de Seguridad Nacional y del directorio de CloudBees.

“KnowBe4 es una empresa muy importante en el ecosistema de la ciberseguridad y está a la vanguardia de la gestión del riesgo humano y la inteligencia artificial", expresó Palma. "Me siento honrado de unirme a la empresa en un momento tan importante y acelerar la posición de liderazgo establecida por Stu y el equipo. Deseo brindar servicios nuestros clientes globales y llamarme orgullosamente un Knowster".

Stu Sjouwerman, presidente ejecutivo, fundó KnowBe4 hace más de quince años y durante las últimas dos décadas dirigió la empresa a través de múltiples rondas de financiación de capital riesgo, llevó a cabo adquisiciones estratégicas clave, lideró con éxito una oferta pública e hizo crecer KnowBe4 para brindar servicios a más de 70.000 clientes.

Sjouwerman comentó, “Como fundador de KnowBe4, estoy agradecido de contribuir a la creación de una nueva categoría de mercado focalizada en la gestión del riesgo humano y dejar KnowBe4 en las capaces manos de Bryan con extrema confianza". Como presidente ejecutivo, Sjouwerman ayudará a guiar la innovación en inteligencia artificial de KnowBe4 y trabajará estrechamente con Palma en la transición”.

Acerca de KnowBe4

KnowBe4 empodera a la fuerza laboral para tomar decisiones de seguridad más inteligentes, todos los días. Respaldada con la confianza de más de 70 000 organizaciones en todo el mundo, KnowBe4 ayuda a fortalecer la cultura de seguridad y gestionar el riesgo humano. KnowBe4 ofrece una plataforma integral basada en IA para la gestión de riesgos humanos, que crea una capa de defensa adaptable para fortalecer el comportamiento del usuario ante las últimas amenazas de ciberseguridad. La plataforma HRM+ incluye, entre otros, módulos para capacitación en concientización y cumplimiento, seguridad del correo electrónico en la nube, capacitación en tiempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defensa de IA. Como la única plataforma de seguridad global de su tipo, KnowBe4 utiliza contenido, herramientas y técnicas de protección de ciberseguridad relevantes y personalizados para movilizar la fuerza laboral y transformarla de la mayor superficie de ataque al mayor activo de una organización.

