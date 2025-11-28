Klarna se prepara para despegar junto a Lufthansa Group y ofrecer soluciones de pago flexibles a viajeros de Europa y Estados Unidos

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital global y proveedor de soluciones de pago flexibles, acaba de anunciar una nueva alianza con Lufthansa Group, el principal grupo aéreo de Europa. Este nuevo acuerdo abarca múltiples mercados y se ha hecho posible gracias a la integración de Klarna con Adyen, la plataforma de tecnología financiera que utilizan las principales empresas del mundo.





A partir de noviembre, los clientes de Lufthansa Group podrán acceder a las opciones de pago flexible de Klarna para costear sus viajes. Esta nueva colaboración ofrece a los viajeros mayor control y comodidad al permitirles elegir entre pagar el importe completo, pagar más adelante o pagar su viaje a plazos.

En esta primera etapa, las nuevas opciones de pago estarán disponibles para clientes de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Estados Unidos.

«Viajar es una de las inversiones más significativas que hacemos», afirma David Sykes, director comercial de Klarna. «Gracias a esta alianza, los viajeros tendrán más opciones que nunca para reservar sus viajes a su manera, con una mayor flexibilidad, transparencia y confianza».

«En Lufthansa Group, nuestra prioridad son las necesidades de nuestros clientes y brindarles una experiencia de reserva lo más cómoda posible», señala Oliver Schmitt, director de soluciones digitales para el cliente de Lufthansa Group. «Gracias a nuestra infraestructura digital y a la reciente colaboración con Klarna y Adyen, los clientes podrán disfrutar de más opciones y una mayor flexibilidad a la hora de pagar sus viajes».

«Nos enorgullece poner nuestra tecnología y red global de pagos al servicio de Lufthansa Group», añade Alexa von Bismarck, presidenta de Adyen para la región de EMEA. «Combinar la infraestructura fiable de Adyen con las soluciones de pago innovadoras de Klarna permitirá que los clientes de Lufthansa Group disfruten de una mayor fluidez y flexibilidad en los procesos de pago».

Esta colaboración surge a raíz de la creciente demanda global de opciones de pago más inteligentes y flexibles para reservar viajes. El despliegue comenzó a mediados de noviembre en los mercados de origen de Lufthansa Group y en otros mercados clave, y se espera que se amplíe a todas las aerolíneas de Lufthansa Group —Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS y Brussels Airlines— antes de que finalice el segundo trimestre de 2026.

Cada vez más viajeros apuestan por formas de pago más justas y flexibles, y esta alianza se suma a la creciente lista de marcas líderes del sector turístico que trabajan con Klarna, como Airbnb, Expedia, Booking.com y Hotels.com

Acerca de Klarna

Klarna es un banco digital global y proveedor de soluciones de pago flexibles. Con más de 114 millones de usuarios activos en todo el mundo y 3,4 millones de transacciones diarias, la red de pagos y comercio impulsada por IA de Klarna ofrece una forma más inteligente de pagar y el compromiso de estar disponible en todo lugar y para todo tipo de compras. Los consumidores pueden pagar con Klarna online, en tiendas físicas y a través de Apple Pay y Google Pay. Más de 850.000 comercios confían en las soluciones innovadoras de Klarna para impulsar su crecimiento y fidelización, entre ellos Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike y Airbnb. Klarna cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: KLAR). Para más información, visita Klarna.com .

