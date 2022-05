KKR lidera una inversión en crecimiento de más de 200 millones de dólares en Semperis, compañía líder en protección de identidad empresarial

Semperis está experimentando un gran crecimiento gracias a la capacidad única de sus soluciones para la defensa y recuperación de ataques en directorios, combinada con la experiencia de la empresa en la respuesta a incidentes

HOBOKEN, Nueva Jersey–(BUSINESS WIRE)–Semperis, pionera en la resiliencia cibernética basada en la identidad para las empresas, ha anunciado hoy que ha recaudado más de 200 millones de dólares en una financiación de serie C liderada por KKR, con la participación de Ten Eleven Ventures, Paladin Capital Group, Atrium Health Strategic Fund, Tech Pioneers Fund, y los inversores existentes, incluyendo Insight Partners. Semperis es la empresa de ciberseguridad de más rápido crecimiento en Estados Unidos según el ranking del Financial Times de 2022. La nueva financiación ayudará a Semperis a acelerar la contratación a nivel mundial para prestar mejor servicio a su base de clientes en constante crecimiento, con especial énfasis en su equipo de respuesta a incidentes centrado en la identidad.





Los sistemas de identidad como Microsoft Active Directory (AD) y Azure AD, utilizados por más del 90 % de las empresas, están siendo objeto de ataques constantes. Con su enfoque de defensa de múltiples capas antes, durante y después de un ataque, Semperis ofrece la tecnología de seguridad más completa de la industria para AD híbrido y otros sistemas de identidad, combinada con la experiencia de respuesta a incidentes.

“ Desde el primer día, el objetivo de Semperis ha sido ser una contribución positiva”, comenta Mickey Bresman, CEO de Semperis, cofundador de la empresa junto con Guy Teverovsky y Matan Liberman. “ Con la protección de identidades de varias capas de Semperis, las organizaciones pueden defenderse de los ciberataques sin verse obligadas a elegir entre dos malas opciones: pagar a los delincuentes o ser cerradas. Con la experiencia combinada que KKR, Ten Eleven Ventures, Insight Partners y otros inversores aportan en esta ronda aportan al escalado de empresas de ciberseguridad de alto crecimiento, tenemos un grupo de élite de socios estratégicos a nuestro lado para ayudar a avanzar en nuestra misión”, añade.

KKR invertirá en Semperis a través de Next Generation Technology Growth Fund II, un fondo dedicado a oportunidades de inversión en capital de crecimiento en el espacio tecnológico. Ben Pederson, director del equipo de crecimiento tecnológico de KKR, se ha unido al consejo de administración de Semperis.

“ Una base de clientes muy selecta, que incluye a un número creciente de las organizaciones más grandes del mundo, confían en Semperis para defender de los ciberataques sus sistemas de identidad críticos”, señala Ben Pederson. “ La gran mayoría de los ataques de hoy en día están dirigidos en la identidad, apuntando a las credenciales para infiltrarse en las empresas. La tecnología líder de protección de identidad y la experiencia en respuesta a incidentes de Semperis están ofreciendo una innovación que define la categoría y KKR se enorgullece de apoyar su obejtivo”, prosigue.

Además de ampliar su plantilla, Semperis dedicará una parte importante de los fondos procedentes de la ronda de financiación a la investigación y el desarrollo para impulsar una mayor innovación en el mercado de la defensa de sistemas de identidad, centrándose en su plataforma Directory Services Protector, que Gartner clasifica como una solución de detección y respuesta a amenazas de identidad (ITDR). Gartner incluyó la ITDR en sus principales tendencias de ciberseguridad para 2022, señalando que el uso indebido de credenciales es uno de los principales métodos que los atacantes utilizan para acceder a los sistemas y lograr sus objetivos.

“ Semperis está impulsando la innovación en una de las áreas históricamente más olvidadas pero críticas de la ciberseguridad: la defensa de los sistemas de identidad”, comenta Mark Hatfield, fundador y socio general de Ten Eleven Ventures. “ Esta nueva ronda de financiación, que se encuentra entre las mayores recaudaciones en el sector de la ciberseguridad en lo que va de 2022, permitirá a Semperis seguir aumentando su posición de mando en este segmento de mercado cada vez más importante”, destaca.

“ Estamos encantados de participar en otra ronda de financiación con Semperis y seguir ofreciendo apoyo a nuestra asociación estratégica de éxito mutuo”, explica Teddie Wardi, director gerente de Insight Partners. “ Creemos en el enfoque único de Semperis de asegurar la infraestructura de identidad fundacional, que combina la tecnología líder en la industria y el soporte de respuesta a incidentes para ofrecer a los clientes una defensa completa del sistema de identidad”, concluye.

Frost & Sullivan otorgó a Semperis el premio al liderazgo en estrategia competitiva 2022 en base a la innovación de la compañía y el impacto en el cliente en el mercado global de seguridad y recuperación de AD.

“ Semperis tiene una experiencia inigualable en la preparación para las infracciones y la respuesta a los incidentes de Active Directory y otros ciberataques basados en la identidad”, afirma Sarah Pavlak, directora de industria de Frost & Sullivan. “ El enfoque basado en soluciones de Semperis se centra no sólo en su tecnología de primer nivel para responder a los desafíos de los clientes, sino también en las mejores prácticas y la orientación para las personas y los procesos, lo que los diferencia de sus competidores”, añade.

Para más información sobre la tecnología y la experiencia de Semperis en materia de protección de directorios o para conocer las oportunidades de empleo en curso, visite Semperis.com.

Acerca de Semperis



Para los equipos de seguridad responsables de proteger entornos híbridos y multi-cloud, Semperis garantiza la integridad y disponibilidad de servicios críticos de directorios empresariales en cada etapa de la cadena de respuesta a ciberataques, además de reducir un 90 % el tiempo de recuperación. La tecnología patentada de Semperis, creada exprofeso para garantizar la seguridad de Active Directory híbrido, protege más de 50 millones de identidades de ciberataques, filtraciones de datos y errores operativos. Las organizaciones más importantes del mundo confían en Semperis para detectar vulnerabilidades de directorios, interceptar ciberataques en curso y recuperarse rápidamente de ataques de ransomware y otras emergencias que afectan a la integridad de los datos. Semperis, con sede central en Hoboken (Nueva Jersey) y operaciones internacionales, cuenta con un equipo de investigación y desarrollo distribuido en Estados Unidos, Canadá e Israel.

Semperis organiza el galardonado congreso y series de podcast Hybrid Identity Protection (www.hipconf.com) y ha creado la herramienta de evaluación de seguridad gratuita de Active Directory, Purple Knight (www.purple-knight.com). La empresa ha recibido los reconocimientos más destacados del sector y ha sido recientemente elegida como uno de los mejores lugares de trabajo de 2022 según Inc. Magazine y ha sido designada como la empresa de ciberseguridad de más rápido crecimiento en EE. UU. por Financial Times. Semperis es socio de Microsoft Enterprise Cloud Alliance y Co-Sell partner.

Acerca de KKR



KKR es una empresa de inversión mundial líder que ofrece soluciones de gestión de activos alternativos, mercados de capital y de seguros. El objetivo de KKR es generar atractivos beneficios sobre la inversión tras un enfoque de inversión paciente y disciplinado, al contratar empleados de primer nivel y al impulsar el crecimiento en sus empresas de cartera y comunidades. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en capital privado, activos crediticios y reales y cuenta con socios estratégicos que gestionan sus fondos de cobertura. Las filiales de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguros bajo la gestión de Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y filiales de seguros. Para más información sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite el sitio web de KKR en www.kkr.com y en Twitter @KKR_Co.

Acerca de Ten Eleven Ventures



Ten Eleven Ventures es la primera empresa de capital riesgo centrada exclusivamente en la inversión en seguridad digital. La empresa invierte a nivel mundial y en todas las etapas, desde la semilla hasta el crecimiento (este último a través de su Alianza de Inversión Conjunta con KKR). Desde su fundación en 2015, Ten Eleven Ventures ha recaudado casi 500 millones de dólares e invertido en 40 empresas líderes en ciberseguridad, entre ellas Twistlock, Verodin, Cylance, KnowBe4, Darktrace y Ping Identity. Más información en www.1011vc.com o síganos en Twitter @1011vc.

