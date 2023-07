KKR construirá primera gran red de fibra óptica de acceso abierto en Perú para reducir brecha digital y aumentar competencia

La firma de inversión líder a nivel mundial KKR acuerda adquirir una participación mayoritaria en PangeaCo y las redes de fibra óptica de Telefónica del Perú y Entel Perú.

KKR planea realizar una inversión adicional de aproximadamente US$ 200 millones para acelerar la expansión de la infraestructura digital ultrarrápida y así duplicar la red, alcanzando al menos 5,2 millones de hogares en todo el Perú a finales de 2026.

KKR tendrá el control de la primera compañía independiente de acceso abierto de fibra óptica en el país con el 54%; mientras que, Telefónica Hispanoamérica y Entel Perú participarán con el 36% y 10%, respectivamente.

LIMA, Peru & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–KKR, Telefónica Hispanoamérica y Entel anunciaron hoy un acuerdo que permite a KKR adquirir PangeaCo y las redes de fibra óptica existentes de Telefónica del Perú y Entel Perú para construir la primera empresa mayorista de fibra óptica de acceso abierto del país. Esta nueva empresa – que será independiente y estará controlada por KKR- combinará las redes de fibra óptica existentes de PangeaCo, Telefónica del Perú y Entel Perú, y facultará por primera vez el uso de la red a todos los proveedores de Internet.





Asimismo, KKR planea realizar una inversión adicional de aproximadamente US$200 millones para más que duplicar la red de fibra ultrarrápida, pasando de una cobertura de aproximadamente más de 2 millones de hogares a 5,2 millones de hogares con posibilidad de contratar el servicio de fibra óptica en 86 provincias hacia finales del 2026.

Según los términos del acuerdo, KKR adquirirá una participación mayoritaria en PangeaCo, la cual posteriormente se hará de las redes de fibra óptica existentes de Telefónica del Perú y Entel Perú. A través de la combinación de estas redes, KKR establecerá ON*NET Fibra de Perú (nuevo nombre de la plataforma) para construir y operar de manera independiente la red de fibra óptica más grande del país con estándares de calidad y de clase mundial. KKR participará con el 54% de ON*NET Fibra de Perú; mientras que, Telefónica Hispanoamérica y Entel Perú poseerán el 36% y 10%, respectivamente.

La red de fibra óptica de ON*NET Fibra de Perú estará abierta a todos los proveedores de servicios de Internet, incrementando la competencia en el mercado. Telefónica del Perú y Entel Perú serán los primeros clientes de la red de acceso abierto ampliada, lo que permitirá a ambos proveedores llegar a un mayor número de clientes con ofertas de ultra alta velocidad. Los clientes actuales de PangeaCo, Telefónica del Perú y Entel Perú no se verán afectados por la transacción y sus clientes serán beneficiados a gran escala por esta red.

En Perú, el 88% de los hogares cuenta con acceso a internet fijo o móvil (según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones- ERESTEL a cargo del Osiptel al 2021), pero menos del 35% tiene acceso a redes de fibra óptica de alta velocidad, señala el Índice de Desarrollo de Fibra Global (FDI) de Omdia al 2022. KKR, como accionista mayoritario de ON*NET Fibra de Perú, se compromete a duplicar el alcance de la fibra óptica en la red, llegando a zonas del interior del país, así como a hogares de ingresos medios y bajos. Esta operación demuestra la continua confianza de los inversionistas en la infraestructura peruana y el compromiso de las empresas para contribuir con el desarrollo sostenible de la conectividad digital en el país.

Esta operación es posible gracias al éxito logrado por KKR en la expansión de la conectividad y mayor competencia de ON*NET Fibra de Chile y Colombia. En este primer país, la firma logró ampliar el acceso a Internet de alta velocidad de 2,4 millones a 3,7 millones de hogares en más de dos años; y, en el mercado colombiano, el avance fue de 1,2 millones a 2,4 millones de hogares conectados en casi dos años. Además, en ambos países se ha logrado atraer a múltiples proveedores de servicios de Internet para que utilicen sus redes de acceso abierto.

KKR está realizando la inversión a través del Fondo KKR Global Infrastructure Investors III y planea proporcionar apoyo operativo a ON*NET Fibra de Perú a través de NEXO LatAm, un negocio de infraestructura digital que apoya la estrategia de infraestructura de KKR en toda América Latina. KKR y NEXO LatAm tienen una experiencia significativa en el apoyo a la expansión exitosa de las inversiones en fibra óptica de acceso abierto.

La operación está sujeta a las aprobaciones reglamentarias, incluida la del organismo peruano de defensa de la competencia (Indecopi).

