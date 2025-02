Kioxia y Sandisk presentan la tecnología de memoria flash 3D de última generación que alcanza una velocidad de interfaz NAND de 4,8 Gb/s

Las empresas presentan una vista previa de la tecnología de memoria flash 3D de 10a generación que establece un nuevo punto de referencia en cuanto a rendimiento, eficiencia energética y densidad de bits

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation y Sandisk Corporation han sido pioneros en una tecnología de memoria flash 3D de última generación, estableciendo el punto de referencia de la industria con una velocidad de interfaz NAND de 4,8 Gb/s, una eficiencia energética superior y una mayor densidad.





Presentada en ISSCC 2025, la nueva innovación de memoria flash 3D, junto con la revolucionaria tecnología CBA (CMOS directamente unido a la matriz) de las empresas1, incorpora uno de los últimos estándares de interfaz, Toggle DDR6.0 para memoria flash NAND, y aprovecha el protocolo SCA (Separate Command Address)2, un novedoso método de entrada de dirección de comando de su interfaz, y la tecnología PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination)3, que es fundamental para reducir aún más el consumo de energía.

Aprovechando esta exclusiva tecnología de alta velocidad, las empresas esperan que la nueva memoria flash 3D consiga una mejora del 33 por ciento en la velocidad de la interfaz NAND en comparación con su memoria flash 3D de 8a generación actualmente en producción en masa, alcanzando una velocidad de interfaz de 4,8 Gb/s. La tecnología también puede ofrecer una mayor eficiencia energética de la entrada/salida de datos, reduciendo el consumo de energía en un 10 por ciento para la entrada y un 34 por ciento para la salida, logrando así un equilibrio entre alto rendimiento y bajo consumo de energía. En una vista previa de la memoria flash 3D de 10a generación, las empresas detallaron que al aumentar el número de capas de memoria a 332 y optimizar el plano de planta para una mayor densidad planar, la tecnología mejora la densidad de bits en un 59 por ciento.

Hideshi Miyajima, director de tecnología de Kioxia, afirmó: "Con la proliferación de tecnologías de IA, se prevé que la cantidad de datos generados aumente significativamente y, por lo tanto, también la necesidad de una mayor eficiencia energética en los centros de datos modernos. Kioxia cree firmemente que esta nueva tecnología permitirá productos de mayor capacidad, mayor velocidad y menor consumo de energía, incluidos los SSD, para futuras soluciones de almacenamiento y sentará las bases para el desarrollo de la IA."

Alper Ilkbahar, vicepresidente sénior de estrategia y tecnología global de Sandisk, afirmó: "A medida que avanza la IA, las necesidades de los clientes en materia de memoria se vuelven cada vez más diversas. A través de nuestra innovación tecnológica CBA, nuestro objetivo es lanzar productos que ofrezcan la mejor combinación en términos de capacidad, velocidad, rendimiento y eficiencia de capital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todos los segmentos del mercado."

Kioxia y Sandisk también compartieron planes para la próxima memoria flash 3D de 9a generación. Gracias a su exclusiva tecnología CBA, las empresas pueden combinar la nueva tecnología CMOS con una tecnología de celdas de memoria existente para ofrecer productos de bajo consumo, alto rendimiento y eficiencia de capital. Ambas empresas siguen comprometidas con el desarrollo de tecnologías de memoria flash de vanguardia, ofreciendo soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los clientes y contribuyendo al avance de la sociedad digital.

Acerca de Kioxia

Kioxia es líder mundial en soluciones de memoria, dedicada al desarrollo, producción y venta de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD). En abril de 2017, su predecesora Toshiba Memory se escindió de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria flash NAND en 1987. Kioxia se compromete a mejorar el mundo con “memoria” ofreciendo productos, servicios y sistemas que generen opciones para los clientes y valor basado en la memoria para la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH™, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos teléfonos inteligentes avanzados, PC, sistemas automotrices, centros de datos y sistemas de inteligencia artificial generativa.

Acerca de Sandisk

Sandisk ofrece soluciones Flash innovadoras y tecnologías de memoria avanzadas que satisfacen las necesidades de las personas y las empresas en la intersección de sus aspiraciones y el momento, lo que les permite seguir avanzando y potenciando las posibilidades. Sandisk Corporation es una subsidiaria de propiedad absoluta de Western Digital (Nasdaq: WDC). Siga a Sandisk en Instagram, Facebook, X, LinkedIn, Youtube. Únase al equipo de Sandisk en Instagram.

Tecnología en la que cada oblea CMOS y cada oblea de matriz de celdas se fabrican por separado en su estado optimizado y luego se unen entre sí. Tecnología en la que el bus de entrada de comandos/direcciones y el bus de transferencia de datos están completamente separados en buses diferentes y se utilizan en paralelo, lo que reduce el tiempo de entrada/salida de datos. Tecnología en la que se utilizan fuentes de alimentación de 1,2 V existentes y voltajes inferiores adicionales para la fuente de alimentación de la interfaz NAND. Esto reduce el consumo de energía durante la entrada y salida de datos.

* 1 Gbps se calcula como 1 000 000 000 bits/segundo. Este valor se obtiene en nuestro entorno de prueba específico y puede variar según las condiciones de uso.

* Los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios pueden ser marcas comerciales de empresas de terceros.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales sobre valores, incluidas declaraciones sobre expectativas de disponibilidad, capacidades e impactos de la tecnología y los productos de Sandisk. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres clave que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas incluyen: desafíos y dificultades operativas, financieras y legales inherentes a la implementación de la escisión del negocio Flash de Western Digital Corporation a Sandisk; los resultados operativos futuros del negocio flash independiente; si la escisión se completará en los términos esperados y en el cronograma anticipado o si se completará en absoluto, incluida la posibilidad de que las condiciones para la escisión no se cumplan, incluido que una entidad gubernamental pueda prohibir, retrasar o negarse a otorgar una aprobación necesaria; los beneficios y costos esperados de la escisión, incluido que los beneficios esperados no se realizarán dentro del marco de tiempo esperado, en su totalidad o en absoluto; posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, proveedores u otros socios que resulten del anuncio y la finalización de la escisión; respuestas competitivas al anuncio o finalización de la escisión; costos, pasivos, cargos o gastos inesperados que resulten de la escisión; litigios relacionados con la escisión; la incapacidad de retener personal clave como resultado de la escisión, la interrupción del tiempo de gestión de las operaciones comerciales en curso debido a la escisión; el impacto comercial de los conflictos geopolíticos; y cualquier cambio en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; otros factores económicos, competitivos, legales, gubernamentales, tecnológicos y de otro tipo que puedan afectar la escisión y otros riesgos e incertidumbres establecidos en la declaración de información final adjunta como Anexo 99.1 a la Declaración de registro del Formulario 10 de Sandisk Corporation presentada ante la SEC el 27 de enero de 2025, que está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha del presente, y Sandisk no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas para reflejar nueva información o eventos, excepto según lo exija la ley.

