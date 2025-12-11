Kingswood Capital Management suscribe un acuerdo definitivo por la compra de Safran Passenger Innovations

SPI es proveedor de soluciones de entretenimiento y conectividad a bordo, líder a nivel mundial para las aerolíneas y los fabricantes de aviones de todo el mundo

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Kingswood Capital Management, LP (en conjunto con sus filiales, "Kingswood") ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo definitivo por el cual adquirirá Safran Passenger Innovations ("SPI" o la "Compañía") de manos de Safran, una empresa internacional de tecnología de punta, que opera en los mercados de la aviación, la defensa y el espacio. SPI es proveedor líder mundial de soluciones de entretenimiento y conectividad a bordo para las aerolíneas y los fabricantes de aviones de todo el mundo. Matt Smith seguirá ocupando el cargo de director ejecutivo de SPI y toda la gerencia de SPI conservará sus respectivos cargos. El cierre de la transacción se concretaría principios del próximo año, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y reglamentarios habituales.





Con sede central en Brea, California, SPI creó y diseñó una plataforma galardonada de entretenimiento y conectividad a bordo denominada RAVE, que ya es reconocida por su diseño intuitivo, su fiabilidad y su foco en la innovación. La adquisición de SPI por parte de Kingswood se funda en la visión compartida de posicionar a la empresa para que esté en condiciones de ofrecer soluciones transformadoras de última generación que redefinan los estándares del sector y al mismo tiempo, garantizar la continuidad del negocio y la estabilidad operativa.

Matt Smith, director general de Safran Passenger Innovations, señaló al respecto: "Nuestro equipo siempre ha sido el motor del éxito de RAVE y esta nueva etapa con Kingswood nos permite llevar ese éxito al siguiente nivel. Juntos, estamos abriendo oportunidades para acelerar el crecimiento, la expansión y la inversión en aquellas tecnologías de vanguardia que redefinirán la experiencia a bordo. Esta asociación le añade un valor sustancial a nuestra empresa, dado que nos permite reforzar nuestras capacidades sin renunciar a nuestra cultura corporativa. Estoy convencido de que, con la dedicación de nuestra gente y el apoyo de nuestros nuevos socios, le daremos forma a un futuro que beneficie tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados y a las partes interesadas".

Por su parte, Clayton Lechleiter, director de Kingswood, subrayó: "Creemos firmemente en la visión de Matt y estamos convencidos de que él y su equipo han diseñado una plataforma perfecta, RAVE, que es la más fiable del mercado y que ofrece el menor coste total de propiedad para muchas aerolíneas internacionales de gran prestigio. Los productos y servicios desarrollados por SPI son fundamentales tanto para la experiencia que esperan los viajeros como para los canales de marketing, en plena evolución, que las aerolíneas ya están empezando a monetizar".

Alex Wolf, socio gerente y fundador de Kingswood, agregó: "Estamos encantados de que SPI y su plataforma RAVE se incorporen a la creciente cartera de Kingswood. Esta adquisición transfronteriza representa nuestra segunda inversión en el sector aeroespacial y de defensa en Kingswood. Para nosotros es una oportunidad de asociarnos con un equipo excelente, que cuenta con un producto excepcional y reconocido a nivel mundial en un sector en rápido crecimiento. Estamos encantados de colaborar con Matt y todo el equipo de SPI para apoyar una nueva y emocionante fase de operaciones como empresa independiente".

Goodwin Procter LLP y Configure Partners asesoraron a Kingswood en la inversión.

Acerca de Safran Passenger Innovations

Safran Passenger Innovations es el creador de RAVE y ofrece sistemas innovadores de entretenimiento y conectividad a bordo que aplican lo último en tecnología de consumo y aviónica para suministrar el mejor hardware, software y los mejores servicios de su clase y de ese modo, ofrecer una experiencia de vuelo premium y conectada.

Acerca de Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP se asocia con empresas líderes del mercado medio que pueden aprovechar los beneficios de su capital y la amplitud de sus recursos operativos. Kingswood acepta la complejidad y considera que está bien posicionada para apoyar a las empresas en los puntos de inflexión de su desarrollo con el fin de aumentar su valor. Con sede en Los Ángeles, Kingswood es un equipo bien integrado y emprendedor, con amplia trayectoria de éxitos compartidos en el desarrollo de asociaciones que resultan beneficiosas para todas las partes con las empresas de su cartera y sus gerencias. Para saber más, visite el sitio web de Kingswood en www.kingswood-capital.com.

