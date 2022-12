Kim Kardashian y Kanye West llegan a un acuerdo de divorcio

Kim Kardashian y Kanye West, llegaron a un acuerdo de divorcio, en el cual el rapero también conocido como Ye, acordaron pagar 200,000 dólares mensuales en concepto de manutención de sus hijos.

Según los documentos judiciales presentados en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, West acordaron compartir la custodia de sus hijos, por lo que seguirá siendo responsable de cubrir la mitad de la matrícula de la escuela privada, los gastos universitarios y las facturas médicas y demás necesidades que demanden los niños en el transcurso de sus vidas.

El divorcio fue urgente en el 2021 por Kim Kardashian, alegando que las publicaciones de Kanye West en las redes sociales sobre su familia era “información errónea” que le causaba angustia emocional.

De esta manera, los abogados de West impugnaron la validez de su acuerdo prenupcial y las afirmaciones de desinformación de Kardashian, describiéndolas como un “doble rumor” al no poder probar que él escrito había las publicaciones.

Un juez declaró a Kardashian “ legalmente soltera” en marzo, después de haberle permitido separar el proceso de divorcio y resolver primero su nombre legal y su estado civil. El reciente acuerdo se refería a sus bienes, finanzas y acuerdos de custodia.

Es así como la fundadora de Skims, en una entrevista con la revista Vogue, reveló los motivos de su separación, explicando que “durante mucho tiempo, hice lo que mismo hacía felices a otras personas” y que se hizo feliz a sí.

Asimismo, dijo que “ser feliz creó cambios y provocando mi divorcio, creo que es importante ser honesta contigo mismo sobre lo que realmente te hace feliz”, Kardashian.

No obstante, West se disculpó públicamente con Kardashian en una entrevista con “Good Morning America” ​​manifestando que “ella es la madre de mis hijos y me disculpo por cualquier estrés que le haya causado, incluso en mi frustración porque Dios me llama a ser más fuerte ”, dijo West.