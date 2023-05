Kim Kardashian revela los atributos que busca en un hombre

En el reciente episodio de la tercera temporada de “The Kardashians”, la famosa serie que sigue los pasos de la familia de socialités más conocida de los últimos años, Kim Kardashian compartió con sus amigas Tracy Romulus, Olivia Pierson y Natalie Halcro una detallada lista de requisitos que busca en un hombre para considerar iniciar una relación.

La modelo y empresaria, reconocida por su influencia en la industria del entretenimiento, sorprendió al revelar no solo aspectos relacionados con la personalidad y los valores, sino también un detalle físico específico que resultó llamativo.

Kim comenzó enumerando los puntos más importantes que, según ella, no deben faltar en su potencial pretendiente. En primer lugar, destacó la importancia de sentirse protegida y que su pareja esté dispuesta a luchar por ella, reflejando su necesidad de seguridad y apoyo emocional en una relación.

Además, hizo hincapié en la importancia de la higiene personal, y aunque bromeó sobre eliminarlo de la lista, puntualizó que le gustaría disfrutar del olor de su compañero incluso después de hacer ejercicio.

No obstante, más allá de las características superficiales, Kim también compartió requisitos más profundos. Desea que su pareja no tenga problemas no resueltos con sus padres y que sea una persona tranquila, probablemente debido a las experiencias turbulentas que ha vivido en el pasado.

Sorprendentemente, Kim reveló que uno de los mayores atractivos físicos que encuentra en un hombre son sus dientes, describiéndolos como uno de sus mayores estímulos, por lo que, entre risas, comentó que los dientes rectos “le resultan especialmente excitantes”.

Continuando con su lista, Kim mencionó la importancia de que su posible pareja sea amada por su familia y amigos, y que también sea un modelo a seguir para sus cuatro hijos. Sin embargo, fue enfática en que no desea una relación con alguien que ya tenga hijos, ya que considera que tiene suficiente responsabilidad en su rol como madre.

Kim también expresó su preferencia por hombres más altos que ella y que no le atraen los hombres que presenten signos de calvicie. Sin embargo, destacó que si estuviera enamorada, no tendría problemas en lidiar con este detalle físico.

La famosa empresaria admitió que le gusta que los hombres sean vanidosos y no tengan reparos en cuidar su aspecto con tratamientos faciales, baños de hielo y depilación láser. No obstante, añadió la importancia de que su pareja también “sea una buena persona cuando nadie está mirando”.

A pesar de tener una clara idea de lo que busca en un hombre, Kim Kardashian afirmó que no tiene intenciones de comenzar una relación en este momento, declarando abiertamente su estado de soltería.