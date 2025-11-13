Kim Kardashian no aprueba el examen de abogacía en California, pero asegura que seguirá adelante

Kim Kardashian reveló este fin de semana que no logró aprobar el examen para ejercer como abogada en California, un paso clave que debía completar después de haberse graduado en Derecho en mayo, tras seis años de estudio. La empresaria presentó la exigente prueba estatal los días 29 y 30 de julio, y recientemente recibió los resultados.

Con humor, Kardashian reaccionó a la noticia recordando su papel en Todo Vale, la nueva serie legal en la que interpreta a una abogada: “Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión”, comentó.

A pesar del resultado, la celebridad aseguró que no piensa abandonar su objetivo de convertirse en abogada: “Seis años después de iniciar este camino, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y determinación”. También agradeció el apoyo recibido y afirmó que estuvo muy cerca de aprobar, lo que la motiva aún más.

El examen de abogacía de California es considerado uno de los más difíciles de Estados Unidos. Se realiza dos veces al año e incluye cinco preguntas de ensayo, una prueba de desempeño y 200 preguntas de opción múltiple.

Mientras continúa su preparación académica, Kardashian también está enfocada en la promoción de Todo Vale, serie creada por Ryan Murphy que sigue a un grupo de abogadas que fundan su propio bufete en Los Ángeles. En la producción comparte escenas con actrices de renombre como Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. Kardashian comentó que su experiencia en derecho familiar le ayudó a construir su personaje y que incluso se asesoró con la abogada Laura Wasser, quien la representó en dos de sus divorcios.

Sin embargo, la serie ha recibido duras críticas desde su estreno. Medios como The Guardian, The Times y USA Today la calificaron negativamente, y en Rotten Tomatoes cuenta con apenas un 5% de opiniones positivas. Algunas críticas incluso la describen como “la peor serie producida por Ryan Murphy hasta ahora”.

Aun así, Kardashian se mantiene enfocada tanto en sus proyectos profesionales como en su meta de aprobar el examen de abogacía, reafirmando su compromiso: “No haber llegado no es fracasar. ¡Vamos!”