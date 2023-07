Kim Kardashian llegó con su equipo de imagen para su fotografía de la licencia de conducir

Kim Kardashian se convirtió en tendencia luego que llevó a su equipo de imagen para tomarse la fotografía de la licencia de conducir.

Por increíble que parezca, la celebridad apareció en las oficinas estatales con su selecto personal para salir perfecta en la fotografía.

Una vez que se confirmó lo que hizo Kim para salir bien en la fotografía de la licencia de conducir, cientos cuestionaron que a ellos no les permitieron ni peinarse.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se ve a Kim posando y siendo instruida por su estilista personal.

“Esta es la fotografía más importante que te tomarán en tu vida”, dijo la famosa al justificar el desplazamiento de su equipo de imagen para la imagen.

Una fuente cercana a la Kardashian aseguró que ella estaba orgullosa de darle importancia a su imagen en la licencia de conducir.

“Realmente solo quiero que se vea bien, ¿Por qué no traer un pequeño equipo glamoroso? Definitivamente, es una locura, pero no me importa”, dijo al referirse a las críticas.

A diferencia de cientos de personas, Kim pudo elegir la fotografía que más le gustaba.

El video de la celebridad posando con iluminación para su fotografía de la licencia de conducir provocó tanta polémica como la vez que lloró asegurando que no era fácil ser madre ni con toda su fortuna.