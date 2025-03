Kim Kardashian evalúa la posibilidad de obtener la custodia exclusiva de sus hijos y distanciar a Kanye West

Kim Kardashian tomó medidas inmediatas para retirar a su hija North del cuidado de Kanye West después de recibir informes de que Andrew y Tristan Tate estarían presentes, según reportes de TMZ. La empresaria y estrella de televisión, conocida por ser protectora con sus hijos, habría tomado esta decisión tras ser alertada por su equipo de seguridad.

Los hermanos Tate enfrentan cargos graves, incluyendo tráfico de personas y abuso, por lo que Kardashian mantiene una postura firme de evitar cualquier contacto entre ellos y sus hijos. De manera similar, ha establecido límites con Sean "Diddy" Combs, quien actualmente se encuentra en prisión.

Este episodio se suma a la reciente disputa legal entre Kardashian y West, en la que la empresaria intentó impedir que el rapero lanzara una canción en la que aparece la voz de North. Pese a sus esfuerzos, West publicó el tema "Lonely Roads Still Go to Sunshine" en redes sociales, aunque posteriormente eliminó la publicación.

Fuentes cercanas informaron que Kardashian envió una carta de cese y desistimiento y solicitó una mediación de emergencia con un juez para resolver la situación. La empresaria dejó claro en mensajes filtrados que su prioridad es la seguridad y bienestar de sus hijos, y que North podrá gestionar su nombre comercial una vez cumpla 18 años.

A raíz de estos eventos, Kardashian estaría considerando modificar los términos de custodia compartida que mantiene con West, evaluando la mejor forma de proteger a sus hijos en el futuro.