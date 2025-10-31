Kim Kardashian desata polémica al asegurar que el alunizaje fue falso

La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian ha vuelto a generar controversia tras declarar que no cree que el hombre haya llegado a la Luna, argumentando que las pruebas del histórico acontecimiento de 1969 “no tienen sentido”.

Durante un episodio reciente de su programa The Kardashians, Kim discutió el tema con su compañera de elenco Sarah Paulson, afirmando haber visto en internet teorías conspirativas que la convencieron de que el alunizaje fue una farsa.

“¿Por qué Buzz Aldrin dice que no ocurrió? No hay gravedad en la Luna, ¿por qué ondea la bandera? Además, las huellas en las fotos no coinciden con las de los zapatos exhibidos en el museo. ¿Y por qué no se ven estrellas?”, cuestionó la celebridad de 44 años.

Las declaraciones de Kardashian rápidamente se viralizaron, generando un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios la criticaron por difundir desinformación, otros defendieron su derecho a dudar de los eventos históricos.

La teoría de que el alunizaje fue falso ha circulado desde la década de 1970, pese a que existen múltiples pruebas científicas, testimonios y evidencias fotográficas que confirman la llegada del ser humano a la Luna el 20 de julio de 1969.