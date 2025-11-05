Kim Kardashian debuta como abogada en nueva serie legal junto a grandes estrellas de Hollywood

La nueva serie de drama legal ambientada en Estados Unidos reúne a un elenco de primer nivel encabezado por Kim Kardashian, quien interpreta a una abogada de divorcios. La acompañan reconocidas actrices como Sarah Paulson, Naomi Watts, Glenn Close, Niecy Nash y Teyana Taylor, en lo que promete ser una de las producciones más comentadas del año.

A pesar del talento reunido, la crítica especializada ha sido dura con la serie. Algunos medios la califican como “el peor programa del año”, mientras que otros la describen como una producción pensada únicamente para ser “atractiva en TikTok”.

En redes sociales, sin embargo, la recepción ha sido más favorable. Varios espectadores han elogiado la propuesta, describiéndola como un “camp absurdo pero divertido”, destacando su estética y el carisma del elenco.

Durante una entrevista con la BBC, Kardashian afirmó que la experiencia fue una oportunidad única de aprendizaje. “Pasaba cada día observando y aprendiendo de estas mujeres, a quienes considero las mejores maestras de actuación del mundo”, expresó la empresaria y ahora actriz.