Kim Jong Un inspecciona fábrica de municiones junto a su hija y prueba nueva pistola

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, visitó una fábrica de municiones en una ubicación no revelada del país. Allí participó en la prueba de un nuevo tipo de pistola acompañado por su hija, Kim Ju Ae. Esto fue según informó la agencia estatal Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Fotografías difundidas por el medio oficial muestran a ambos vestidos con chaquetas negras mientras apuntan y disparan hacia sus respectivos blancos durante la demostración del arma. De acuerdo con el reporte, la visita tuvo como objetivo supervisar el proceso de producción de municiones. Además, buscaba evaluar el rendimiento del nuevo modelo de pistola. Este modelo ya habría entrado en fase de fabricación.

La agencia estatal indicó que Kim calificó el arma como “excelente” tras observar su desempeño.

La presencia de Kim Ju Ae en este tipo de actividades ha aumentado en los últimos meses. La joven, que se cree tiene alrededor de 13 años, ha acompañado a su padre en diversos actos públicos. Esto incluye ensayos de misiles y reuniones oficiales. Incluso participó en un viaje a China el año pasado.

Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS), existe la posibilidad de que la hija del líder norcoreano ya esté comenzando a involucrarse en asuntos relacionados con decisiones políticas. Esto ha despertado especulaciones sobre su posible papel en el futuro liderazgo del país.

