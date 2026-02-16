Mundo

Kim Jong Un inaugura nuevo barrio en Pyongyang para familias de soldados caídos en Ucrania

Kim Jong Un inauguró un nuevo barrio en Pyongyang para las familias de los soldados norcoreanos fallecidos en la guerra de Ucrania, destacando su “espíritu y sacrificio”.

  • Karla Alvarez | 16-02-2026.5:54 pm.

El líder norcoreano Kim Jong Un inauguró un nuevo distrito residencial en Pyongyang destinado a las familias de los soldados fallecidos durante despliegues en el extranjero, en un gesto interpretado como reconocimiento a quienes murieron combatiendo junto a tropas rusas en la guerra en Ucrania, informó la agencia estatal KCNA.

Durante la ceremonia, Kim destacó que el proyecto simboliza el “espíritu y sacrificio” de los militares caídos, y aseguró que los nuevos hogares permitirán a las familias “sentirse orgullosas de sus hijos y esposos y vivir felices”. Además, prometió honrar la memoria de los “jóvenes mártires” que dieron su vida por la patria.

Se estima que Corea del Norte ha enviado alrededor de 14.000 soldados a luchar junto a las fuerzas rusas, de los cuales más de 6.000 habrían sido muertos o heridos, según datos de Corea del Sur, Ucrania y fuentes occidentales.

En los últimos meses, Pyongyang ha llevado a cabo diversas ceremonias públicas para conmemorar a los caídos, incluyendo la apertura de un museo y un complejo memorial con esculturas de soldados. Analistas consideran que estas acciones buscan reforzar la unidad nacional y reducir posibles descontentos públicos por las pérdidas humanas en un conflicto extranjero.

Inteligencia surcoreana señala a la hija de Kim Jong-un como posible sucesora

