Kim Jong Un denuncia "ensayos de invasión" por parte de EEUU y Corea del Sur en las fronteras 

La amenaza nuclear de Kim Jong Un vuelve a centrar la atención internacional luego de que el mandatario norcoreano advirtiera con expandir su arsenal tras los simulacros militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.
La península coreana, marcada históricamente por la inestabilidad, vive un nuevo repunte en la tensión.
Según agencias, Pyongyang calificó los ejercicios como “provocadores”, y advirtió que responderán fortaleciendo su capacidad nuclear.
Una escalada en la Península de Corea preocupa a la comunidad internacional
Organismos internacionales y gobiernos de la región observan con preocupación las declaraciones de Kim Jong Un.
La comunidad internacional considera dichas amenazas una posible escalada que podría afectar la seguridad global y la estabilidad en Asia.
Por su parte, tanto Corea del Sur como Estados Unidos han reiterado que sus ejercicios defensivos tienen fines disuasorios y no buscan una confrontación directa.
Mientras tanto, ciudadanos de la región temen las repercusiones que estos mensajes puedan tener en el comercio y la seguridad.
Analistas destacan que esta respuesta de Corea del Norte podría generar una nueva ola de sanciones internacionales y aislar aún más al régimen.