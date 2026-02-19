Kim Jong-un cree que "ni Dios" podrá proteger al mundo de su novedosa arma de reducir a cenizas cualquier objeto 

La nueva arma de Corea del Norte capaz de reducir objetivos a cenizas ha sido presentada oficialmente por Kim Jong-un, generando elevada preocupación a nivel internacional.

Se trata de un moderno sistema de misiles guiados con alto poder destructivo, que según medios estatales norcoreanos representa un “avance significativo” en defensa y capacidad de disuasión de la nación asiática.

El mandatario Kim Jong-un supervisó la muestra de este armamento, cuyo desarrollo se da en medio del aumento de tensiones con Corea del Sur y Estados Unidos.

Funcionarios del régimen afirmaron que la nueva tecnología permite pulverizar completamente cualquier objetivo enemigo, reforzando así la postura militar norcoreana en la región.

"Sin embargo, me atrevo a decir que está más que claro que una vez que se use esta arma, la infraestructura militar y el sistema de mando de nuestros adversarios se derrumbarán de golpe. Cuando esta arma se utilice de verdad, ninguna fuerza podrá esperar la protección de Dios".

¿Qué se sabe sobre la nueva tecnología militar norcoreana?

Los detalles técnicos del sistema no se han revelado oficialmente, pero imágenes difundidas por la prensa norcoreana sugieren una mayor movilidad y rapidez en el despliegue de estos misiles respecto a versiones anteriores.

Expertos consultados por fuentes internacionales consideran que la presentación responde a la presión de ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl, intentando advertir sobre la capacidad de ataque inmediato de Pyongyang.

Corea del Norte viene desarrollando armamento avanzado pese a las sanciones, lo que genera preocupación en la comunidad internacional y abre el debate sobre su impacto en el equilibrio militar asiático.