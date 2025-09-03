KiddeFenwal reafirma el compromiso con las tecnologías de controles de seguridad y extinción de incendios con garantía de futuro

Operar como empresa independiente le ha conferido a la organización las capacidades necesarias para satisfacer con rapidez las necesidades de los clientes y los estándares de la industria, en constante cambio.

ASHLAND, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--KiddeFenwal, líder global en la industria de controles de seguridad y extinción de incendios, ha reafirmado su compromiso con las innovaciones con garantía de futuro tras el primer aniversario de la reciente independencia de la empresa. Desde que se convirtió en una empresa independiente en julio de 2024, KiddeFenwal ha acelerado sus inversiones en alternativas de controles de seguridad y extinción de incendios de vanguardia que no solo satisfagan las demandas actuales y los estándares ecológicos, sino que sienten las bases para futuros riesgos.





KiddeFenwal enfoca gran parte de su investigación y desarrollo en una nueva clase de innovaciones responsables con el medioambiente, y lidera la industria hacia soluciones sustentables y a largo plazo. La empresa ya conoció el éxito con su sistema de gas inerte NATURA™, que representa una alternativa ecológica a los agentes basados en químicos. El sistema extingue el fuego al reducir el volumen de oxígeno en un espacio hasta llegar a un nivel en el que el proceso de combustión ya no sea posible, lo que significa que el fuego no sigue ardiendo. Estos gases son responsables a nivel ambiental, tienen un potencial de depleción de ozono (ODP, en inglés) y un potencial de calentamiento global (GWP, en inglés) de cero.

Asimismo, KiddeFenwal se ha mantenido a la vanguardia de la rápida incorporación de baterías de iones de litio en diversos mercados, como los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, en inglés), como resultado de sus riesgos de incendio únicos y asociados. En respuesta, la empresa desarrolló una solución integral, que abarca la prevención mediante la detección de anomalías, la detección, el control, la notificación y la extinción de incendios, de manera específica para los sistemas BESS y otras aplicaciones de baterías de iones de litio.

Estos desarrollos, junto con las mejoras en curso, le han permitido a KiddeFenwal posicionarse como nexo de la irrupción y la innovación actuales, una posición del liderazgo del sector por la que ha luchado Rekha Agrawal, directora ejecutiva de la empresa.

Tras incorporarse a KiddeFenwal en noviembre de 2024, Agrawal impulsó una visión para la organización mediante la cual se aprovecha al máximo el poder de la independencia de la compañía. Ella se ocupó de supervisar el rediseño de los procesos de KiddeFenwal y eliminó los obstáculos heredados y las capas innecesarias de manera tal de desbloquear su capacidad para responder con rapidez a las necesidades de los clientes y los estándares de la industria, ambos en permanente y vertiginoso cambio.

“La agilidad es un valor central de KiddeFenwal y refleja el compromiso que hemos asumido para movernos con rapidez, con eje en el futuro de la industria y sin comprometer la calidad o la disciplina”, comentó Agrawal. “Es un orgullo liderar el camino”.

Acerca de KiddeFenwal

KiddeFenwal es líder global en sistemas comerciales e industriales de extinción de incendios y controles de seguridad. Con un legado que se extiende por más de un siglo y la agilidad alcanzada como empresa independiente, KiddeFenwal diseña y ofrece tecnologías de nueva generación que protegen vidas, sustentos, infraestructura crítica e, incluso, objetos del museo de valor incalculable. Sus marcas de confianza, como Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection y Fenwal Controls, prestan servicio a una amplia variedad de sectores, desde la energía y fabricación hasta la marina, infraestructuras y aplicaciones de OEM. Con sede en Ashland, Massachusetts, KiddeFenwal cuenta con una creciente presencia global en las regiones de América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico. Para más información, visite www.kiddefenwal.com.

