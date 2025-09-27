KiddeFenwal lleva sus últimas soluciones contra incendios a eventos sobre centros de datos de todo el mundo

El líder en controles de seguridad y extinción de incendios presenta sistemas de agentes limpios que detectan y extinguen rápidamente los incendios, al tiempo que protegen la costosa infraestructura de IA.

ASHLAND, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--KiddeFenwal, líder mundial en el sector de la extinción de incendios y los controles de seguridad, se enorgullece de presentar sus recientes y más innovadoras soluciones en varios de los numerosos eventos de prestigio para profesionales de centros de datos que se celebran en todo el mundo. Entre ellos:





DCD Connect LATAM (stand 46), el encuentro líder para la industria de los centros de datos en Latinoamérica, que se celebrará en Cancún, México, del 30 de septiembre al 1 de octubre;

Data Center World Asia (stand F62), la mayor feria y conferencia mundial sobre centros de datos de la región, que se celebrará en Singapur del 8 al 9 de octubre; y

Data Center World Madrid (stand 7B56), en el que se destacan los principales avances en innovación tecnológica, sostenibilidad y soluciones para centros de datos, del 29 al 30 de octubre.

KiddeFenwal presentará sistemas de agentes limpios que han demostrado su capacidad para mejorar la detección y extinción de incendios en centros de datos de manera significativa, al tiempo que mitigan el riesgo de daños graves a la infraestructura de IA, extremadamente costosa y difícil de reemplazar, que pueden causar los sistemas de agua de gran volumen y gotas de gran tamaño. Esto se logra utilizando agentes químicos limpios o gases inertes, que no dejan residuos en los componentes de IA.

“Los sistemas de extinción de incendios con agentes limpios son el futuro de la protección contra incendios para los centros de datos, que están experimentando un riesgo elevado conforme aumenta su consumo energético debido a la demanda de la IA”, señaló Rekha Agrawal, directora ejecutiva de KiddeFenwal. “Estamos orgullosos de ofrecer los sistemas con agentes limpios más avanzados del mercado, soluciones que ya cuentan con el respaldo de un número cada vez mayor de profesionales de los centros de datos”.

Además de los eventos relacionados con los centros de datos, KiddeFenwal asistirá a varias conferencias para profesionales del sector de la protección contra incendios. Entre ellas, Intersec Arabia Saudita (stand 34, pabellón 5), la mayor plataforma del reino dedicada a la innovación en materia de seguridad y protección contra incendios, que se celebrará en Riad del 29 de septiembre al 1 de octubre; y Fire Expo LATAM (stand 38-39), el principal evento sobre protección contra incendios de la región, que tendrá lugar en Medellín (Colombia) del 1 al 2 de octubre. -1 de octubre.

Acerca de KiddeFenwal

KiddeFenwal es líder global en sistemas comerciales e industriales de extinción de incendios y controles de seguridad. Con un legado que se extiende por más de un siglo y la agilidad alcanzada como empresa independiente, KiddeFenwal diseña y ofrece tecnologías de nueva generación que protegen vidas, sustentos, infraestructura crítica e, incluso, objetos del museo de valor incalculable. Sus marcas de confianza, como Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection y Fenwal Controls, prestan servicio a una amplia variedad de sectores, desde la energía y fabricación hasta la marina, infraestructuras y aplicaciones de OEM. Con sede en Ashland, Massachusetts, KiddeFenwal cuenta con una creciente presencia global en las regiones de América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico. Para más información, visite www.kiddefenwal.com.

Sharon Horowitz



shorowitz@resilere.com

202-559-9171