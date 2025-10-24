Khloé Kardashian revela que no ha mantenido intimidad en más de tres años 

Khloé Kardashian revela vida sexual en un reciente episodio de su popular reality show, generando una gran respuesta en redes y medios internacionales.

La empresaria y figura televisiva admitió no haber mantenido relaciones sexuales en más de tres años, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a los presentadores con esta inesperada declaración.

Durante la conversación, Khloé fue sincera al compartir que ha estado enfocada en otras facetas de su vida, especialmente en su papel como madre y en sus negocios personales.

Según la celebridad, no ha sentido presión para comenzar una nueva relación íntima desde su última ruptura, algo que consideró importante para su bienestar emocional.

"No he tenido relaciones sexuales en más de tres años", dijo, revelando detalles íntimos de su vida sexual a los 40 años de edad.

El impacto de las confesiones íntimas de celebridades

La revelación de Khloé forma parte de una tendencia entre figuras públicas de hablar abiertamente sobre aspectos íntimos de su vida, lo que suele generar debates sobre privacidad y bienestar emocional en la cultura popular.

Expertos en salud mental señalan que abordar estos temas públicamente puede ayudar a normalizar experiencias similares en la audiencia.

Las confesiones de este tipo también abren espacio para conversaciones relevantes sobre la vida privada en la era digital.