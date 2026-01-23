Khaby Lame cierra acuerdo millonario y apuesta por una versión digital con IA

Khaby Lame, el creador de contenido más seguido del mundo en TikTok, ha dado un paso decisivo en su carrera al cerrar un acuerdo empresarial valorado en 975 millones de dólares. El influencer, conocido por sus videos mudos en los que reacciona con gestos simples a trucos innecesariamente complicados, consolida así su transición de fenómeno viral a marca global.

La operación se concretó a través de Rich Sparkle Holdings, que adquirió Step Distinctive Limited, una empresa vinculada directamente a la imagen y negocios de Lame. El acuerdo abre la puerta a una expansión a gran escala de su marca personal, con proyecciones de generar miles de millones de dólares en ingresos anuales.

Uno de los aspectos más innovadores del trato es el desarrollo de una versión digital de Khaby Lame impulsada por inteligencia artificial. Este “gemelo digital” utilizará tecnología de reconocimiento facial, de voz y modelos de comportamiento, lo que permitirá crear contenido multilingüe, transmisiones en vivo virtuales y una presencia constante en distintas zonas horarias.

El ascenso de Lame comenzó durante la pandemia, cuando perdió su empleo en una fábrica y empezó a publicar videos que rápidamente se volvieron virales. Su decisión de no hablar frente a cámara fue estratégica. En una entrevista con CNN en 2022, explicó que el silencio era la mejor forma de conectar con personas de todo el mundo sin barreras lingüísticas.

Aunque su contenido se caracteriza por la sencillez, este nuevo acuerdo apunta a un futuro mucho más ambicioso. Como parte de la operación, Khaby Lame se convertirá en accionista controlador de la nueva alianza, lo que le permitirá influir directamente en el rumbo de su marca.

Con esta apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial, el influencer refuerza su posición como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital, demostrando que el silencio, bien utilizado, puede convertirse en un negocio multimillonario.