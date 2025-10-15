Kevin Federline revela preocupante episodio sobre Britney Spears en su nuevo libro

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, hizo revelaciones impactantes en su nuevo libro titulado You Thought You Knew, en el que aborda su vida familiar y la compleja batalla por la custodia de sus hijos con la cantante.

Según Federline, sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, vivieron momentos inquietantes durante su infancia. En el libro, el exbailarín asegura que Britney entraba por las noches a la habitación de los jóvenes mientras dormían, permanecía en silencio y, en algunas ocasiones, sostenía un cuchillo en la mano. “Ellos se despertaban y la veían de pie en la puerta. Ella simplemente decía: ‘¿Ah, estás despierto?’ y se marchaba sin dar explicación”, escribió Federline.

Las supuestas escenas, que habrían ocurrido más de una vez, forman parte del testimonio con el que el autor busca ofrecer su versión sobre los años más difíciles de su relación con la estrella del pop. Federline y Spears estuvieron casados entre 2004 y 2007, tiempo en el que tuvieron a sus dos hijos y posteriormente enfrentaron una mediática disputa por la custodia.

Hasta el momento, representantes de Britney Spears, de 43 años, no han emitido comentarios al respecto.

A pesar de los conflictos pasados, la cantante ha intentado mantener una relación cercana con sus hijos. En 2023, Spears expresó en una entrevista con People que ser madre fue “un sueño hecho realidad”, y el año pasado compartió en redes sociales una fotografía junto a Jayden durante un reencuentro.

Por su parte, Jayden manifestó en 2022 a The Daily Mail su esperanza de que la relación con su madre pueda mejorar. “Creo al cien por ciento que se puede arreglar. Solo tomará tiempo y esfuerzo. Quiero que ella mejore mentalmente y, cuando eso suceda, me gustaría verla de nuevo”, declaró entonces.