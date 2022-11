Kate Winslet dona $20 mil para que una madre mantenga a su hija discapacitada de por vida

EEUU.- La actriz Kate Winslet donó 20 mil dólares para que una madres mantenga a su hija discapacitada de por vida, pagándole el equipo de soporte.

Según se informó, la madre escocesa debe pagar para mantener conectado el equipo vial para su hija, quien sufre una discapacidad desde su nacimiento.

“Freya Hunter de 2 años de edad, tiene parálisis cerebral severa y debe recibir oxígeno por los problemas respiratorios crónicos que tiene”, se informó.

La mujer de 49 años de edad le expuso a Kate Winslet su problema y ella no dudó en apoyarla económicamente. La historia de esta madre se dio a conocer en la BBC.

En ese momento, se informó que el dinero además de pagar el soporte viral era para cancelar una factura de consumo de electricidad en su casa hospital.

La actriz se contactó con esta madre y decidió cambiarle la vida, aportando un poco de su fortuna.

“Nuestra vida como familia ha sido muy traumática y me siento agotada en este momento de mi vida. Cuando escuché lo del dinero me eché a llorar, pensé que no era real. Todavía estoy pensando ¿Es eso real?”, dijo la madre escocesa sobre la ayuda de la actriz Kate Winslet.

La mujer indicó que aunque ella trabaja a tiempo completo su salario no le alcanza para los gastos económicos.

Con la ayuda, su preocupación por la escasez de combustible en Reino Unido se terminó ya que puede pagar el tratamiento de su hija de por vida.