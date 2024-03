Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció este viernes anunciando una triste noticia sobre su salud física, la cual ha conmocionado al mundo.

En el video publicado después de tres meses de especulaciones y rumores, la esposa del futuro rey de Inglaterra, el príncipe William, reconoce el amor que las personas han demostrado al preocuparse por ella, a través de mensajes en las distintas plataformas.

Según Kate Middleton, hace unos meses se sometió a una operación abdominal de una condición que no era cancerígena; pero un nuevo diagnóstico reveló su condición médica es mucho más delicada, confirmando que padece cáncer en su etapa inicial.

La princesa de Gales pidió tiempo y espacio para poder tomar su tratamiento médico de quimioterapias, lo cual detalló en el video que tiene una duración de dos minutos.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo”, comienza en mensaje publicado por la Corona Británica.

Middleton aseguró que los meses después de su cirugía abdominal han sido increíblemente duros.

La princesa se encuentra recibiendo tratamiento preventivo de quimioterapia, para evitar que el cáncer en etapa inicial no continúe avanzando.

“Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo Middleton en su mensaje al mundo.

La princesa de Gales señaló que lo más difícil ha sido explicarles a sus hijos su condición de salud. “Nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles de que voy a estar bien”.