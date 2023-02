KartRider: Drift arranca su temporada inaugural con la revelación de la fecha de juego cruzado entre plataformas (cross-play) en consolas

Un nuevo tráiler muestra la diversión y la personalización de KartRider: Drift



Online Racing Action en la primera temporada: New World llegará el 8 de marzo

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–KartRider: Drift, el título de carreras de karts completamente gratuito de Nexon, anunció hoy la fecha de su primera temporada, en la que las consolas se unirán a la mezcla de carreras en línea. Los actuales jugadores de pretemporada de PC y móviles en Steam, Nexon Launcher, Android e iOS, pronto podrán competir cara a cara contra jugadores de Xbox y PlayStation en todo el mundo en apasionantes carreras de derrapes. El juego multiplataforma y cross-play estará disponible cuando llegue la primera temporada “New World” el 8 de marzo. La primera temporada también trae consigo nuevos y apasionantes contenidos: circuitos y modos de carrera totalmente nuevos, un tema para toda la temporada, recompensas y eventos diarios para los jugadores, además de muchas otras mejoras.





KartRider: Drift no es tan sencillo como parece. Este juego fácil de aprender y difícil de dominar ofrece distintos modos de juego diseñados para entrenar y desafiar a pilotos nuevos y veteranos:

En el modo Objetos (Item Mode), se recogen varios objetos ofensivos y defensivos (como escudos, barricadas y potenciadores de nitroso) que se pueden desplegar de manera estratégica para ayudar o entorpecer a otros corredores en la pista en un intento por cruzar la línea de meta en primer lugar.

(Item Mode), se recogen varios objetos ofensivos y defensivos (como escudos, barricadas y potenciadores de nitroso) que se pueden desplegar de manera estratégica para ayudar o entorpecer a otros corredores en la pista en un intento por cruzar la línea de meta en primer lugar. El modo velocidad (Speed Mode) pone a prueba las habilidades de derrape del corredor con carreras arcade sin límites y sin objetos que ralenticen a los corredores. El piloto más rápido se lleva el trofeo en el podio.

(Speed Mode) pone a prueba las habilidades de derrape del corredor con carreras arcade sin límites y sin objetos que ralenticen a los corredores. El piloto más rápido se lleva el trofeo en el podio. El sistema de licencias es una serie de circuitos diseñados para poner a prueba el temple del piloto y aumentar su nivel de habilidad. Completar los desafíos de Licencia desbloquea objetos exclusivos para el jugador, como karts, personajes y pistas adicionales.

es una serie de circuitos diseñados para poner a prueba el temple del piloto y aumentar su nivel de habilidad. Completar los desafíos de Licencia desbloquea objetos exclusivos para el jugador, como karts, personajes y pistas adicionales. En el modo contrarreloj (Time Attack Mode), los pilotos solitarios pueden llevar sus habilidades al límite para encabezar la clasificación.

Con una deslumbrante variedad de personajes y karts únicos, los jugadores de KartRider: Drift tienen un control total sobre las opciones de personalización para expresarse plenamente y cruzar la línea de meta con estilo. Se pueden desbloquear más personajes, karts, accesorios y emotes a través del Racing Pass estándar, con el que los corredores pueden completar diferentes desafíos diarios y desafíos de eventos. Con la compra de un pase de carreras premium también se pueden conseguir nuevos desafíos y recompensas.

Todavía en pretemporada, KartRider: Drift sigue sumando mejoras y realizando ajustes a la experiencia de juego principal basándose en los comentarios de los jugadores en una próxima actualización del juego el 15 de febrero. Los detalles de la actualización estarán disponibles en la página web de KartRider: Drift a medida que se acerque la fecha.

Asegúrese de seguir la cuentas oficiales de Twitter y TikTok para conocer las últimas noticias e información sobre la actualización del juego. KartRider: Drift ya está disponible para descargar y jugar en Steam, Nexon Launcher, iOS App Store y Google Play, y se podrá descargar en las tiendas de PlayStation y Xbox el 8 de marzo.

No se quede en la línea de salida: descargue KartRider: Drift y ¡a correr!

NOTAS PARA LOS EDITORES:

Todo el progreso obtenido durante la pretemporada de KartRider: Drift se trasladará a la primera temporada.

El juego de carreras para móviles KartRider Rush+ de Nexon, lanzado en 2020, seguirá funcionando como un título independiente y no comparte cross-play con KartRider: Drift.

Acerca de KartRider: Drift

KartRider: Drift es el party game multijugador de carreras de karts de Nexon, inspirado en títulos anteriores de la franquicia KartRider, de fenomenal éxito, que ofrece acción de carreras a la deriva, con múltiples modos de juego y una profunda personalización de karts y personajes en impresionantes gráficos Unreal® Engine 4. Disponible en Steam, Nexon Launcher, dispositivos móviles (iOS y Android) durante la pretemporada y en consolas Xbox y PlayStation desde el lanzamiento de la primera temporada, KartRider: Drift ofrece juegos gratuitos, multiplataforma en línea y progresión para desafiar a los amigos independientemente de la plataforma que elijan.

Lanzado en 2004, el KartRider original fue el primer título de la legendaria serie de carreras de karts de Nexon,, y posteriormente ganó una enorme popularidad en Asia y más allá, acumulando más de 380 millones de jugadores durante los diecinueve años transcurridos desde su lanzamiento. Como franquicia, KartRider ha establecido una marca sólida en los mercados asiáticos y una enorme presencia en los eSports en Asia, con una liga oficial que comenzó en 2005. Sigue siendo la liga de eSports más longeva hasta la fecha.

Acerca de Nexon America Inc.

Fundada en 2006, Nexon America Inc. ofrece una extraordinaria experiencia en juegos en línea gratuitos y soporte de juegos en vivo, tomando los puntos fuertes de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicándolos a la industria de los videojuegos. Ltd. (“Nexon”) y los aplica a un público exclusivamente occidental. Nexon America lleva más de una década sosteniendo franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, empleando su enfoque “el jugador primero”, al tiempo que diseña las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

