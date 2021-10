KartRider: Drift; anunciada la beta cerrada en el evento State of Play de Sony

La beta cerrada del juego de carreras multiplataforma gratuito comienza el 8 de diciembre

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–La próxima entrega de la exitosa franquicia de carreras KartRider de Nexon ya está aquí. Anunciado durante el evento Sony State of Play de hoy, la sensación multiplataforma KartRider: Drift lanzará su beta cerrada a partir del 8 de diciembre, a las 7:00 (hora peninsular española), hasta el 15 de diciembre, a las 8:00 (hora peninsular española). El acceso a la beta cerrada de KartRider: Drift estará disponible para PC en el launcher de Nexon y en Steam, además de estar disponible para los jugadores de consola en Xbox One y, por primera vez, en PlayStation® 4.





Preparado para ofrecer nuevas emociones en la estimada franquicia de carreras de Nexon, KartRider: Drift ofrece una personalización de personajes y karts sin precedentes. Los karts se pueden personalizar como nunca antes, permitiendo a los jugadores transformar sus vehículos para reflejar su personalidad en las carreras. Para asegurarte de que tu coche representa lo que eres en la pista, las opciones de personalización en el juego van desde skins de karts creados por el jugador hasta trajes de personajes únicos. Los jugadores pueden perfeccionar estos elementos para crear el kart definitivo de inmediato.

KartRider: Drift ofrece a los jugadores la más rápida experiencia de carreras de derrapes con impresionantes gráficos proporcionados a través de Unreal® Engine 4, creado desde cero para un juego dinámico y en línea. Desafía a tus amigos independientemente de la plataforma en la que jueguen y disfruta sin barreras, sin barreras de pago ni elementos de carreras en las que hay que pagar para ganar.

Para prerregistrarse para acceder a la beta cerrada, visita el sitio oficial de KartRider: Drift.

KartRider: Drift está publicado por Nexon.

Acerca de KartRider: Drift http://kartriderdrift.com

Lanzado inicialmente en 2004, KartRider fue el primer título de la franquicia de carreras de kart de Nexon que ha ido ganando una enorme popularidad en Asia y en otros países, con más de 380 millones de jugadores en los diecisiete años que han transcurrido desde su lanzamiento. Como franquicia, KartRider ha establecido una sólida marca en los mercados asiáticos y una enorme presencia en los deportes electrónicos en Corea, con la liga oficial que comenzó en 2005. Sigue siendo la liga de deportes electrónicos más longeva hasta la fecha.

KartRider: Drift es un nuevo juego de carreras de kart multijuador, que se inspira en anteriores títulos de la franquicia, ofreciendo una acción de carreras y drifting con diferentes modos de juego y una gran personalización de los personajes y los karts. Disponible en Steam, Nexon Launcher, PlayStation y Xbox, KartRider: Drift ofrece juego multiplataforma en línea gratuito y progresión para desafiar a los amigos independientemente de la plataforma que elijan.

Acerca de Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

NOTAS PARA LOS EDITORES:

El progreso de la beta cerrada no se trasladará al juego oficial en su lanzamiento.

Si estás interesado en recibir una clave para la beta cerrada de KartRider: Drift, envía un correo electrónico al equipo de prensa de Nexon a Nexon@bhimpact.com.

