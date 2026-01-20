Karol G y Feid ponen fin a su relación tras tres años juntos

Karol G y Feid han puesto fin a su relación sentimental tras tres años juntos, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja. La información fue dada a conocer por el medio TMZ el pasado 19 de enero de 2026, señalando que la separación se produjo de manera discreta hace un par de meses.

De acuerdo con la fuente citada, ambos artistas decidieron tomar caminos separados en buenos términos y mantienen una relación cordial. Aunque durante meses circularon rumores sobre un posible distanciamiento, la confirmación oficial llegó recientemente, generando una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes consideraban a la pareja como una de las más queridas de la música latina.

Hasta el momento, ni Karol G ni Feid se han pronunciado públicamente sobre la ruptura. Ambos continúan enfocados en sus respectivos proyectos musicales, mientras sus fans esperan alguna declaración que aclare los motivos de la decisión.