Karol G brilla en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La cantante Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ha sido una de las grandes sorpresas del evento de moda, que este año volverá a reunir a figuras internacionales sobre la pasarela. El desfile, será transmitido en vivo el 15 de octubre, también participarán el grupo surcoreano Twice, la leyenda del hip-hop Missy Elliott y la popular artista Madison Beer.

Este regreso del emblemático show, tras varios años de pausa y renovaciones, reflejó una apuesta clara por la diversidad y la inclusión cultural. Karol G, representante de la música urbana latinoamericana, llevará su carisma y talento al escenario, interpretando varios de sus éxitos mientras las modelos presentarán la nueva colección de Victoria’s Secret. Su actuación será recibida con entusiasmo tanto en redes sociales como por la audiencia global que podrá siguir el evento desde YouTube, TikTok e Instagram.

La inclusión de Twice, Missy Elliott y Madison Beer como artistas invitados marcarán un hito en la historia del desfile, proyectando un mensaje de apertura hacia diferentes géneros musicales y audiencias. La presencia de Karol G es especialmente relevante para la comunidad hispanohablante, pues consolida el papel de los artistas latinos en grandes escenarios globales.

La producción de esta edición ha sido destacada por medios especializados, quienes resaltan la apuesta de Victoria’s Secret por la innovación y la actualización de sus formatos para conectar con generaciones más jóvenes y diversas.