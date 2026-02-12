Karely Ruiz anuncia su retiro gradual del contenido para adultos

La creadora de contenido Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al confirmar que planea retirarse de manera gradual de las plataformas de contenido para adultos que la llevaron a consolidarse como una de las figuras más exitosas y mediáticas de México y Latinoamérica.

La influencer, de 25 años, explicó que esta decisión no responde a una situación repentina, sino que forma parte de un proceso de transición que ha venido analizando desde hace algún tiempo. Según detalló, su objetivo es cerrar ese ciclo profesional de forma organizada y comenzar una nueva etapa enfocada en proyectos empresariales y personales.

Ruiz señaló que, aunque por ahora continuará activa en dichas plataformas, su retiro definitivo podría concretarse dentro de dos o tres años. Durante este período, buscará fortalecer su marca personal y preparar el terreno para diversificar sus ingresos en otros sectores.

La también empresaria adelantó que su interés está en desarrollar negocios propios y ampliar su presencia en distintos ámbitos profesionales, más allá del contenido digital para adultos. Con esta decisión, Karely Ruiz apunta a redefinir su carrera y construir una imagen enfocada en el emprendimiento y nuevas oportunidades comerciales.