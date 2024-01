Kanye West presenta Yeezy Pods, su primera marca de calzado tipo calcetín

Kanye West se ha establecido como desarrollador de calzado e influenciador, pero su última propuesta podría poner a prueba incluso a sus admiradores de moda más devotos. El multimillonario en reveló los Yeezy Pods, unas zapatillas de $200 que se parecen más a un calcetín de manga larga que a un zapato, y sus seguidores claramente no están de acuerdo.

Los zapatos vienen en tres tallas y tienen un diseño negro completo que se extiende hasta la pantorrilla. También cuentan con una suela de goma que proporciona algo de protección y agarre. Los Yeezy Pods están actualmente disponibles para preorden en el sitio web de Yeezy, aunque no está claro cuándo serán entregados.

En su cuenta de Instagram, los seguidores escribieron: “kanye, NO voy a comprar calcetines de 200 dólares”. Mientras uno bromeaba: “Sé reconocer botas de ninja cuando las veo”.

Un usuario también escribió: “Adidas esquivó una bala”. Otro usuario señaló: “¡Te queremos, Ye! Pero nadie va a comprar eso feo 😂”. Otro comentario decía: “Supondré que esto es otro experimento social y vas a soltar otro discurso sobre esa vez que te cancelaron instantáneamente por vender calcetines después de disculparte”. Otros bromearon: “Acaba de convertirse en la tía que te trae calcetines para Navidad… en lugar de dinero… 😑😑🤣🤣”.

En otro post viral de Instagram, la gente comentó: “Juzgando por cómo viste a su novia, no me acercaría a su ropa de mujer. Él piensa que las medias son un atuendo completo”. “Nope. Not today satan”, escribió otro.