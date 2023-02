Justina Miles, la joven que con lenguaje de señas acaparó la atención en el Super Bowl

La interprete y atleta Justina Miles acaparó la atención durante la presentación de Rihanna en el Super Bowl, al interpretar la participación de la artista

La joven originaria de Filadelfia de 20 años de edad hizo historia como la primera mujer sorda muda en actuar durante el espectáculo de medio tiempo.

“Sus actuaciones fueron de alta energía de All of the Lights” y “Bitch Better Have My Money se viralizaron”, citaban varios tuits.

Cientos de personas indicaron que amaron cómo la intérprete de ASL le puso vida.

“Me encanta la chispa y la energía de Justina Miles, la intérprete de ASBL para Super Bowl. ¡Simplemente fantástico!”, fueron algunos de los comentarios a favor de la también atleta sorba muda.

Loving the spark and energy of Justina Miles, the ASL performer for the #SuperBowl. Just fantastic! 🤟🏾 #FentyBowl pic.twitter.com/hBWoMoIscQ — Johanna Fuentes (@jfuentes) February 13, 2023

Uno de los videos de su actuación tiene más de 16 millones de vistas en TikTok.

No es la primera vez que Justina demuestra su capacidad, la joven saltó a la fama en el 2020 con su interpretación de “Crush on You” de Lil Kim.

Además, de ser un excelente interprete y bailarina ganó una medalla de plata en Deaflympcs 2021-2022 en una competencia internacional.

Uno de los hechos que se viralizó en el evento deportivo fue show de Rihanna, el cual ha generado una polémica, mientras unos aplauden su actuación otros aseguran que no fue espectacular.