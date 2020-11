Justin Huff, ex alto funcionario del CFIUS, se une a Dorsey

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–El bufete de abogados internacional Dorsey & Whitney LLP ha anunciado hoy que el ex alto funcionario del CFIUS, Justin Huff, se ha incorporado al bufete como socio en su oficina de Washington D.C.

Antes de incorporarse al sector privado, el Sr. Huff fue director adjunto de la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de presidir el Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), un comité interinstitucional responsable de supervisar las fusiones y adquisiciones transfronterizas y determinadas transacciones de inversión en busca de posibles riesgos para seguridad nacional. Huff dirigió la supervisión de cientos de solicitudes al CFIUS y llevó a cabo exhaustivos análisis de seguridad nacional de transacciones realizadas en una amplia gama de sectores, incluidos los de biotecnología, agricultura, tecnología, telecomunicaciones, bienes raíces, energía y demás.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

