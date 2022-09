Justin Boxford es nombrado presidente de marca global de Estée Lauder

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) anunció que Justin Boxford fue nombrado presidente de marca global de Estée Lauder a partir del 1 de septiembre de 2022. Justin reemplazará a Stéphane de La Faverie, cuya promoción a presidenta ejecutiva del grupo formó parte de una evolución organizacional anunciada la semana pasada. Justin será subordinado de Stéphane y seguirá desempeñándose en el equipo de liderazgo ejecutivo de la empresa.





Como presidente de marca global, Justin será responsable de impulsar la estrategia a corto y largo plazo de Estée Lauder, incluida la innovación, el desarrollo de productos, el crecimiento en Norteamérica y a nivel internacional, el marketing para consumidores y la evolución de la distribución. Trabajará estrechamente junto a miembros del equipo de liderazgo global de Estée Lauder para impulsar el éxito de la marca para la empresa y garantizar su relevancia duradera para consumidores de todo el mundo.

“Justin es un líder dinámico que aportará a Estée Lauder su comprobado prestigio y experiencia en la construcción de marcas de lujo, un profundo entendimiento del panorama de negocios global y frondosos antecedentes en la transformación de la experiencia en línea y omnicanal”, señaló Stéphane. “Su exitosa trayectoria en el liderazgo de equipos y el desarrollo aspiracional de marcas lo convierten en el líder ideal para continuar el camino de crecimiento y solidez de nuestra marca insignia”.

Justin se incorpora a Estée Lauder después de casi seis años al mando de La Mer, donde consiguió resultados sobresalientes al aumentar las ventas netas hasta convertirse en una de las marcas de mejor rendimiento en la empresa, además de solidificar su liderazgo en productos de lujo para cuidado de la piel a nivel global. Bajo el liderazgo de Justin, La Mer ha expandido y diversificado su cartera de productos, generado varios motores de crecimiento de productos estrella y lanzado con éxito productos que han fortalecido la arquitectura de lujo de la marca, desde la nueva crema revitalizadora The Treatment Lotion hasta el régimen Genaissance de la Mer™ ultralujoso. Además, Justin ha liderado el equipo de La Mer y conseguido significativos anuncios de avances, credenciales y posicionamiento científico, con innovaciones comerciales revolucionarias como la reciente campaña pre/post tratamientos dermatológicos para The Concentrate.

Justin lideró la expansión estratégica de La Mer en plataformas omnicanal para llegar a nuevos consumidores a través de experiencias de lujo con curaduría de alto nivel con funcionalidad digital. La Mer ha elevado los estándares de la experiencia de lujo en plataformas clave como Tmall y en nuevas plataformas de mercados emergentes.

En el corazón de su trabajo el frente de La Mer, Justin también ha recibido crédito por ampliar la misión de marca de la firma a través de una dedicación continua a la conservación de los océanos, ilustrada por su implementación de iniciativas sostenibles en el modelo de negocio de la marca, además de los esfuerzos por generar conciencia con narrativas atractivas. Justin es reconocido por defender la misión de La Mer en cada segmento del negocio fomentando una cultura de equidad e inclusión internamente, y por ofrecer valor y sentido en los corazones de los fieles consumidores de La Mer.

Desde su ingreso a la empresa en 2004, Justin se ha desempeñado en distintos puestos de liderazgo en todo el mundo y en diferentes marcas, regiones y canales. Antes de trabajar en La Mer, Justin fue vicepresidente sénior internacional de Estée Lauder y TOM FORD BEAUTY. Antes de eso vivió en Hong Kong, donde lideró las mismas marcas para la región de Asia-Pacífico. Justin fue fundamental para el impulso de las estrategias de relevancia digital, omnicanal u local de la marca Estée Lauder a nivel internacional, ya que ayudó a establecer su posición como la principal marca de productos de cuidado de la piel en el mundo. Además lideró el lanzamiento exitoso de TOM FORD BEAUTY a nivel internacional, incluidos China y Asia-Pacífico. Anteriormente, Justin se desempeñó como vicepresidente del sector minorista de viajes de Estée Lauder.

