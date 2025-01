Justin Baldoni publica fotos de su familia supuestamente "retenida" en un sótano durante el estreno de "It Ends With Us"

El actor y director Justin Baldoni, conocido por su papel en Jane the Virgin, ha intensificado su enfrentamiento legal contra Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds. En una reciente demanda presentada en el Distrito Sur de Nueva York, Baldoni afirma que él y su familia fueron "retenidos" en un sótano durante el estreno de la película It Ends With Us el pasado 6 de agosto de 2024, en Nueva York.

La demanda, en la que se solicita una indemnización de 400 millones de dólares, incluye acusaciones de difamación y extorsión contra Lively, de 37 años, y Reynolds, de 48. Según los documentos legales, Baldoni sostiene que Lively habría empleado "amenazas y extorsión" para relegar a Baldoni y a sus invitados a un área apartada durante el evento.

Las imágenes citadas en los documentos muestran a Baldoni, su esposa Emily, y sus amigos y familiares sentados alrededor de una mesa en lo que parece ser un sótano, con cajas de palomitas y botellas de agua como únicas comodidades. En otra fotografía, Baldoni posa sonriente junto a pilas de botellas de agua Dasani, vestido con el traje rosa que lució en la alfombra roja ese mismo día.

El actor asegura que tanto él como sus invitados fueron "guiados" a esta sala para evitar cualquier posible interacción con Lively y sus acompañantes. Según la demanda, la medida habría sido parte de un esfuerzo de Lively para "controlar" el evento y minimizar la presencia de Baldoni y su equipo en el estreno de la película.

Este caso se suma a una serie de demandas entre ambos actores, que comenzaron después de que Lively acusara a Baldoni de acoso sexual durante la producción de la película. Baldoni ha negado rotundamente estas acusaciones y ha calificado las acciones de Lively como parte de una campaña para desprestigiarlo y obtener control sobre el proyecto cinematográfico.

Mientras el conflicto sigue escalando, este episodio suma un nuevo capítulo a una batalla legal que ha captado la atención de Hollywood y el público internacional.