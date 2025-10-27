Justicia francesa procesa a las personas que acusaron a Brigitte Macron de ser un hombre trans 

El juicio por noticia de que Brigitte Macron es un hombre transgénero ha comenzado en Francia, marcando un precedente en la lucha contra la desinformación.

Diez personas deberán enfrentar cargos luego de difundir un bulo transfóbico que afirmaba, sin pruebas, que la primera dama francesa era una persona transgénero.

El caso se remonta a 2021, cuando varios perfiles en redes sociales viralizaron la noticia falsa, provocando discusión pública y afectando la vida personal y política de Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron.

La fiscalía francesa argumenta que los acusados, entre los que hay conocidos activistas y personalidades públicas, actuaron con intenciones difamatorias y transfóbicas.



La desinformación y sus consecuencias legales en Francia

Según informaron agencias, la investigación estableció que los responsables no solo compartieron el rumor, sino que lo potenciaron en diferentes plataformas, violando leyes sobre difamación y protección de la privacidad.

Este caso pone en debate el papel de la libertad de expresión ante la propagación de noticias falsas y la discriminación.

En Francia, el marco legal contra las fake news fue reforzado en 2018 para evitar la manipulación informativa, especialmente en periodos electorales.

Ahora, este proceso judicial será observado de cerca por organizaciones a favor de los derechos humanos, medios y sociedad civil, por su impacto en la gestión de bulos online.