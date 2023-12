Justicia argentina concede régimen de visitas a perro salchicha tras separación de sus dueños

Un tribunal en Argentina ha marcado un hito al dictaminar un régimen de comunicación a favor de un cachorro salchicha llamado “Pope”, luego de que sus dueños se separaran.

A pesar de que la pareja decidió seguir caminos separados, la jueza Luisa Carolina Macarriein del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nro. 4, ha ordenado un régimen de visitas para el pequeño Pope, destacando el concepto de “familia interespecie”.

Pope fue adquirido por la pareja durante su convivencia, luego de la separación, la mujer no pudo mantener el contacto con su cachorro, lo que la llevó a presentarse ante la justicia.

La jueza Macarriein, reconociendo la necesidad de mantener el vínculo materno-filial, emitió una medida cautelar que permite a la mujer comunicarse con el perro hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la audiencia programada para el 7 de marzo de 2024.

Esta decisión no surge de un acuerdo de divorcio, ya que la pareja no estaba casada, siendo la primera medida de este tipo en Argentina que no se enmarca en un proceso de divorcio, destacando un cambio significativo en la percepción de las relaciones “interespecie”.

Aunque el Código de Familia, Niñez y Adolescencia no aborda específicamente los derechos de comunicación con mascotas, la jueza fundamentó su decisión en la idea de considerar a los animales como partes integrantes de la familia multiespecie. Esto representa un desafío al antiguo paradigma legal que clasificaba a los animales simplemente como “cosas”.

El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes, que promovió la solicitud de régimen de comunicación, celebró la decisión, subrayando cómo la jurisprudencia argentina está evolucionando para reconocer a los animales no humanos como seres sintientes con derechos.

De esta manera, estos casos podrían sentar las bases para una mayor protección legal de los derechos de los animales en situaciones similares.