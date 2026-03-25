Un jurado del estado de Nuevo México determinó que la empresa Meta deberá pagar 375 millones de dólares en multas civiles. El jurado concluyó que Meta causó daños deliberados a menores y no actuó de manera adecuada frente a casos de explotación sexual infantil en sus plataformas.

El fallo se produjo luego de un juicio que se extendió por siete semanas. Este juicio se originó por una demanda presentada en 2023 por el fiscal general Raúl Torrez. En la acusación, se señaló a la compañía por presuntamente violar leyes estatales de protección al consumidor. Además, fue señalada por minimizar los riesgos que sus redes sociales representan para la salud mental de adolescentes.

Aunque la sanción económica es significativa, representa menos del 20% del monto que habían solicitado los fiscales durante el proceso. Por su parte, Meta anunció que apelará la decisión judicial.

Este caso marca un precedente, al ser la primera ocasión en que la compañía enfrenta un veredicto de un jurado relacionado con los efectos de sus plataformas en menores de edad. Esto ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre la seguridad digital y la responsabilidad de las grandes tecnológicas.

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