Jurado declara a Cardi B no responsable en demanda de agresión

La noticia de que el jurado declara a Cardi B no responsable en la demanda de agresión ha generado debate en la industria del entretenimiento. El caso, que involucraba a la reconocida rapera Cardi B y el productor musical James Trax, se centró en acusaciones sobre un presunto altercado en un club nocturno de Nueva York en 2018.

Según los documentos judiciales, Trax alegó que Cardi B había participado activamente en una agresión que resultó en lesiones físicas y daños emocionales. Sin embargo, tras escuchar los testimonios y examinar la evidencia disponible, el jurado determinó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar legalmente a la artista por los incidentes ocurridos.

Durante las audiencias, los abogados de Cardi B argumentaron que su clienta no estuvo involucrada directamente en el altercado y que no se encontraba en el lugar durante el incidente.

El equipo legal presentó registros de video y testimonios de testigos que respaldaron la coartada de la cantante. Por su parte, los representantes de Trax defendieron la validez de sus acusaciones, pero finalmente el jurado decidió rechazar la demanda.

Este fallo marca otro capítulo importante en la carrera legal y pública de Cardi B, quien ha enfrentado distintos procesos en los últimos años. El veredicto refuerza el peso de la evidencia y la importancia de un debido proceso ante acusaciones de esta magnitud.