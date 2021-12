Juntos, Crest y Oral-B Están “Cerrando la Brecha de la Sonrisa” para Poner Fin a la Desigualdad en la Salud Bucal de los Niños en Estados Unidos

Cresta & Oral-B se unen a la actriz y activista Christina Milian para crear conciencia sobre las disparidades en la salud bucal en las comunidades de los EE. UU.

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Todos los niños merecen una sonrisa saludable, pero las oportunidades de lograr una no siempre son iguales. Los problemas de salud bucal llegan a todos los puntos del país, pero afectan especialmente a quienes viven en comunidades desatendidas. De hecho, los niños negros tienen casi el doble de probabilidades de tener una salud bucal regular o mala y los niños hispanos tienen casi cuatro veces más probabilidades de sufrir que sus compañeros.*

Para muchas familias, la atención dental preventiva y los recursos necesarios para evitar las caries están fuera de su alcance. Esta dolorosa realidad crea una serie de problemas permanentes de salud bucal que pueden conducir a faltar a la escuela, pérdida de oportunidades, un impacto en la autoestima y un impacto en el rendimiento escolar, lo que contribuye a una lucha constante para ponerse al día. Es por eso que Crest y Oral-B están brindando acceso a la atención dental, productos de salud bucal y educación a los niños que más lo necesitan a través de asociaciones con organizaciones benéficas y profesionales dentales para ayudar a cerrar la brecha de la sonrisa de 2 millones de familias en 10 estados este año.

“Me entristeció mucho saber cuántos niños, especialmente niños negros e hispanos, no tienen el acceso al cuidado bucal o los productos que se merecen. Entiendo el impacto devastador que esto puede tener, ya que es un problema al que se ha enfrentado mi propia familia”, dice Christina Milian, actriz, madre, activista y defensora de la marca. “Como madre me enorgullece asociarme con Crest y Oral-B para ayudar a cerrar la brecha de la sonrisa y arrojar luz sobre este tema para ayudar a garantizar que los niños de todo Estados Unidos tengan el mismo acceso a los recursos de salud bucal que necesitan. Juntos podemos ayudar a asegurarnos de que más niños tengan sonrisas saludables y un comienzo igual, lo cual no tiene precio para mí”.

En asociación con America’s ToothFairy, Jet Dental, Feeding America® y un equipo cada vez mayor de profesionales dentales, Crest y Oral-B llegarán a 2 millones de niños y familias que necesitan acceso a atención dental, educación y donaciones de productos para el cuidado bucal este año. El viaje comienza a través de los ojos de la influyente cineasta de YouTube, Thoraya Maronesy, que arroja luz sobre la escala de la desigualdad en la salud bucal, destacando el impacto de una sonrisa saludable y el trabajo de las personas destinadas a cerrar la brecha de la sonrisa para marcar la diferencia en la salud bucal de los niños y las familias en todo el país.

“En Crest y Oral-B, nuestra misión es acabar con la desigualdad en la salud bucal y hacer que la salud bucal sea una realidad para los niños en Estados Unidos”, dijo Carlos Quintero, vicepresidente de P&G, Oral Care Norte América. “No todos los niños tienen una oportunidad justa de tener una sonrisa saludable hoy, lo que puede tener un impacto que cambiará su vida en el futuro. Por eso, Crest & Oral-B están Cerrando la Brecha de la Sonrisa. Nos comprometemos a ser una fuerza positiva para el cambio al brindar un acceso más equitativo a la atención dental, la educación y los productos para los niños, y continuaremos asociándonos con organizaciones benéficas y profesionales de la odontología para llegar a las comunidades necesitadas”.

* la clasificación de la salud bucal de los niños reportada por el propio niño o el cuidador incluyó las opciones excelente, buena, regular y mala; los profesionales de la odontología suelen definir estas clasificaciones de esta manera: excelente = sin sarro ni cálculo visibles; buena = niveles mínimos de sarro y cálculos en solo unos pocos lugares; regular = sarro y cálculos en toda la boca; y mala = sarro y cálculos extensos en toda la boca.

Mire el video Closing the Smile Gap (Cerrando la Brecha de la Sonrisa) y comparta su experiencia uniéndose a la conversación con #ClosingtheSmileGap, @Crest y @OralB.

Un líder confiable en salud bucal, Crest fue la primera marca de cuidado bucal en obtener el Sello de Aceptación de la ADA para una pasta dental con flúor clínicamente probada. Desde que introdujo por primera vez la pasta de dientes con flúor hace 65 años, se estima que Crest ha ayudado a prevenir innumerables caries en los Estados Unidos.

Oral-B es el líder mundial en el mercado de cepillos de más de 5 mil millones de USD. Como parte de la Compañía Procter & Gamble, la marca incluye cepillos de dientes manuales y eléctricos para niños y adultos, irrigadores bucales y productos interdentales, como hilo dental.

En P&G, fomentar la igualdad y la inclusión, apoyar a nuestras comunidades y proteger el planeta está integrado en nuestra forma de hacer negocios. Creemos que tenemos la responsabilidad de mejorar el mundo, a través de los productos que creamos y el impacto positivo que nuestras marcas y la Compañía pueden tener. Bajo nuestra campaña Liderar con Amor, P&G y sus marcas se han comprometido a 2021 actos de bondad este año. En los EE. UU. y Canadá, los consumidores pueden hacer aún más a través de P&G Good Everyday, un programa de recompensas para el consumidor que ayuda a convertir las acciones cotidianas en actos buenos.

P&G presta servicios a consumidores del mundo con una de las carteras más sólidas de marcas lideres, confiables y de calidad, que incluyen Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SKII, Tide, Vicks y Whisper. La comunidad de P&G incluye operaciones en aproximadamente 70 países de todo el mundo. Visite http://www.pg.com para conocer las últimas noticias e información sobre P&G y sus marcas.

