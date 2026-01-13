Julio Iglesias es denunciado por agresión sexual y trata de personas 

El icónico cantante español Julio Iglesias ha sido denunciado por presunta agresión sexual y trata de personas. La denuncia ha generado conmoción tanto en el mundo del espectáculo como en la opinión pública latinoamericana.

Detalles de la denuncia y respuesta del artista

Según documentos judiciales divulgados en medios internacionales, la acusación detalla presuntos hechos de agresión sexual y explotación, remontándose a varios años atrás, exactamente desde el 2021.

La demanda fue interpuesta por una ciudadana extranjera, identificada bajo anonimato para resguardar su integridad.

Las autoridades han iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos, por tratarse de delitos de gravedad significativa.

Julio Iglesias, a través de su equipo legal, ha rechazado enérgicamente los señalamientos y adelantó que colaborará con las investigaciones para demostrar su inocencia.

Al respecto, sus abogados anunciaron la preparación de una defensa robusta y presentarán pruebas que, según anticipan, desestimarían las acusaciones.

El caso recuerda otros procesos mediáticos recientes sobre celebridades denunciadas por delitos similares. Cabe destacar que la trata de personas y la agresión sexual son delitos perseguidos a nivel internacional y sancionados severamente por la justicia de Estados Unidos.