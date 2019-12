Julian Assange: “Estoy muriendo lentamente aquí”

En vísperas de Navidad, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denunció las condiciones en las que se encuentra encarcelado en la prisión de máxima de Belmarsh en Londres.

“Nos contó a mi esposa y a mí cómo estaba muriendo lentamente en Belmarsh, donde, aunque solo en prisión preventiva, es mantenido en confinamiento solitario durante 23 horas al día y es a menudo sedado”, relató su mejor amigo el periodista Vaughan Smith.

Assange, quien infiltró documentos clasificados por EEUU, ha sido perseguido por las revelaciones que movieron el mundo político internacional.

Smith, fortaleció la denuncia con una fotografía de su amigo en Twitter y un posteo que detallaba la conversación.

“Julian Assange llamó a mi familia desde la cárcel esta Nochebuena mientras nos preparábamos para la cena. Por favor, tenga un pensamiento para él. Habló con mi esposa, Pranvera y nuestras niñas, quienes recordaron la Navidad con él en 2010 cuando era nuestro invitado mientras estaba bajo fianza. #politicalprisoners”, cita el tuit.

Julian Assange called my family from prison this Christmas Eve while we were preparing for dinner. Please spare a thought for him. He spoke to my wife, Pranvera and our girls – who remembered Christmas with him in 2010 when he was our guest while on bail. #politicalprisoners pic.twitter.com/uM004M2UDG

— Vaughan Smith (@VaughanSmith) December 26, 2019