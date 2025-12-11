Jueza federal ordena la liberación inmediata de inmigrante salvadoreño en medio de disputa por deportación

Una jueza federal en Maryland ordenó este jueves la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García mientras continúa su batalla legal contra su deportación, marcando un triunfo para quienes denuncian la política de detenciones masivas impulsada durante la presidencia de Donald Trump.

La jueza Paula Xinis determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene detenido nuevamente a Ábrego García “sin autoridad legal”, y ordenó que sea liberado de forma inmediata. El salvadoreño había sido deportado erróneamente a su país en marzo, a pesar de que un juez había prohibido su expulsión por el riesgo que enfrentaba por parte de una pandilla. Tras ese error, su caso se convirtió en símbolo de la oposición a las prácticas migratorias del gobierno anterior.

El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó con dureza, calificando la decisión de la jueza como “activismo judicial descarado”, y adelantó que apelará el fallo. Ábrego García, quien ha vivido por años en Maryland y tiene esposa e hijo estadounidenses, regresó a EEUU después de que un tribunal ordenara su retorno. Desde entonces, ICE ha intentado trasladarlo a varios países africanos, pese a que no existe una orden final de deportación.

En su resolución, la jueza Xinis acusó a las autoridades de “obstruir y engañar al tribunal”, señalando inconsistencias en los intentos del gobierno por deportarlo a otros países y aclarando que Costa Rica nunca retiró su disposición a recibirlo, como había afirmado el gobierno federal.

Mientras tanto, Ábrego García busca reabrir su caso migratorio para solicitar asilo en Estados Unidos. También enfrenta cargos federales en Tennessee, de los cuales se ha declarado inocente, alegando que la acusación tiene un carácter vengativo. Un juez ha ordenado una audiencia probatoria tras considerar que existen indicios de motivación política en el proceso.