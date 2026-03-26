NUEVA YORK (AP) — El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa regresaron el jueves a un tribunal de Nueva York. Ellos buscan que se desestimen las acusaciones en su contra por narcotráfico, en medio de una disputa geopolítica sobre los honorarios legales.

La defensa y la fiscalía presentaron argumentos sobre si se debe permitir que Maduro use fondos del gobierno venezolano para pagar su defensa.

Sus abogados insisten en que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del líder depuesto. Impiden que se utilice dinero del gobierno para cubrir sus gastos legales.

El juez Alvin Hellerstein preguntó por qué el argumento de la fiscalía para bloquear los fondos sigue vigente. Esto ocurre ahora que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han suavizado un poco.

No emitió un fallo el jueves sobre el asunto y tampoco dio un cronograma para la decisión. No se fijó una fecha para la próxima audiencia.

Mientras simpatizantes y opositores se manifestaban afuera del tribunal, Maduro y su esposa, Cilia Flores, hicieron su primera aparición en el tribunal desde una lectura de cargos en enero.

La pareja se sentó en la mesa de la defensa entre sus abogados, con uniformes de cárcel y audífonos para escuchar la traducción.

Además del narcotráfico, están acusados de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban su operación de tráfico.

Eso incluyó el asesinato de un capo de la droga en Caracas, según la acusación. Si son declarados culpables, enfrentan cadena perpetua.

Ambos permanecen en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado ser liberado bajo fianza. Hellerstein aún no ha fijado una fecha de juicio.