Juez retira a un reconocido abogado con larga trayectoria del caso de Maduro 

La defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos recibió un revés importante este lunes, luego de que un tribunal federal rechazara los argumentos presentados por los abogados del mandatario venezolano, Bruce Fein.

La reciente decisión ha marcado un giro inesperado en el proceso judicial. El juez federal tomó la sorpresiva decisión tras considerar posibles conflictos de intereses, de acuerdo con lo reportado por medios locales.

“Confirmé con el señor Maduro que no conoce al señor Fein y que no ha tenido comunicación alguna con él, y mucho menos lo ha contratado”, escribió el juez en su declaración ante la corte.

Este cambio se produce en un momento crítico para la defensa de Maduro, quien enfrenta acusaciones graves, y reconfigura la estrategia que hasta ahora había liderado el reconocido abogado.

La decisión ha sido recibida con preocupación por el equipo legal de Maduro, que tendrá que reorganizar su representación en un proceso judicial que ya es definido como uno de los más complejos y seguidos por la opinión pública latinoamericana y global.

Fein no negó que no hubiera tenido contacto directo con Maduro. En una moción presentada al tribunal, sostuvo que actuó de buena fe tras recibir información de personas que, según dijo, eran cercanas al entorno familiar y político del acusado.

Impacto y repercusiones para la defensa de Nicolás Maduro

La salida del abogado, conocido por su experiencia en casos de alto perfil en Estados Unidos, podría debilitar la defensa de Maduro y cambiar el ritmo del proceso.

Hasta ahora, había liderado una estrategia sólida que exploraba todos los recursos legales posibles, pero esta nueva configuración obliga al equipo de defensa a reajustarse rápidamente.

Observadores jurídicos y expertos en defensa internacional han subrayado que esta decisión marca un precedente en la forma en que los jueces estadounidenses abordan potenciales conflictos éticos en casos de relevancia internacional.