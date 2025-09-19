Juez federal rechaza demanda de Trump contra The New York Times

La demanda de Trump contra The New York Times fue rechazada por un juez federal en Estados Unidos.

El caso, que captó la atención internacional, fue desestimado principalmente porque el escrito legal presentado por los abogados de Donald Trump superó considerablemente la extensión permitida por las normas de la corte.

La decisión judicial pone fin, al menos momentáneamente, a los intentos del expresidente de buscar compensación por reportajes del diario sobre sus registros fiscales. El juez dictaminó que la demanda, de más de 115 páginas, era excesivamente larga, incumpliendo requisitos procesales básicos establecidos para este tipo de litigios.

El conflicto surgió a raíz del reportaje de The New York Times en 2018, donde se revelaron detalles cruciales sobre las declaraciones de impuestos de Donald Trump. El presidente sostuvo que la publicación y obtención de esa información vulneraban sus derechos y buscó compensación legal por parte del periódico y otros involucrados. Sin embargo, la reciente decisión judicial se basa en cuestiones formales más que de fondo: no abordó la veracidad del reportaje ni el derecho a la información, sino la falta de cumplimiento del límite de extensión para estos documentos legales.

Este recurso procesal se utiliza para mantener la eficiencia y claridad en los casos presentados ante tribunales. La demanda desestimada refuerza el papel de la prensa en la fiscalización del poder y reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el acceso a información pública.