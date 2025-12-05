Juez federal ordena divulgar transcripciones del gran jurado en las investigaciones sobre Jeffrey Epstein

Un juez federal de Florida ordenó la publicación de las transcripciones relacionadas con las investigaciones del gran jurado sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, correspondientes a los años 2005 a 2007. La decisión marca un giro respecto a una solicitud similar presentada a inicios de este año, que había sido rechazada.

El juez Rodney Smith accedió a la nueva petición del Departamento de Justicia tras la aprobación, el mes pasado, de una legislación que obliga a revelar todos los documentos vinculados con Epstein. La Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein exige la divulgación de archivos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell.

En su resolución, Smith señaló que el texto de la ley prevalece sobre la norma tradicional que mantiene en secreto los materiales del gran jurado, lo que abre la puerta a su publicación. Sin embargo, aún no se ha definido una fecha para que los documentos salgan a la luz.

El Departamento de Justicia indicó que trabajará junto a las fiscalías federales correspondientes para realizar las modificaciones necesarias que protejan la identidad de las víctimas y otros datos personales antes de divulgar los expedientes.