Juez dictamina a favor de la publicación del libro revelador de John Bolton

La administración de Donald Trump tuvo un duro revés en su disputa por la no publicación del libro “The Room Where It Happened; A White House Memoir” del ex asesor John Bolton. El juez federal, Royce C. Lamberth, dictaminó a favor de la publicación.

El prometedor libro asegura que revelará información de La Casa Blanca que nunca ha salido a la luz pública, el libro de 577 páginas está previsto que esté disponible en librerías comerciales el 23 de junio.

Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos por parte de Trump, de impedir la publicación del libro, El juez Royce C. Lamberth asegura que la información ya esta filtrada y distribuida a diferentes medios de comunicación y casas editoriales, lo cual es difícil impedir la publicación del libro.

John Bolton tomo un riesgo alto en escribir y publicar información confidencial del gobierno de EEUU, el juez Royce hizo énfasis en que había “jugado con la seguridad nacional de los Estados Unidos” y “expuesto así mismo a responsabilidad civil (y potencialmente criminal)”.

“Al asumir la responsabilidad de publicar su libro sin obtener la aprobación final de las autoridades nacionales de inteligencia, Bolton puede haber causado al país un daño irreparable”, aseguró Royce C.

Trump envia un mensaje contundente hacía Bolton

Donald Trump por medio de su cuenta personal de Twitter manifestó su desagrado hacia las acciones de John Bolton y ha compartido mensajes contundentes hacia su ex asesor de seguridad.

“Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar. Le gusta lanzar bombas sobre las personas y matarlas. ¡Ahora le lanzaran bombas!”

El presidente estadounidense cito a Steve Schmidt, un crítico republicano y estratega en comunicación que en una reciente ocasion realizó un Tweet señalando a Balton como “Un hombre despreciable que fallo en deber de proteger Estados Unidos”

Trump secundo el Tweet y menciono que John B. Asegurando que violó la ley en divulgar información clasificada (en cantidades masivas) y que debe de pagar un precio muy alto, como otros lo han hecho antes que él, a lo que el crítico republicano Schmidt,contesto:

“Falló en su deber de proteger a Estados Unidos de usted. El presidente más fallido en la historia de Estados Unidos. Eres incompetente e inepto. Eres amoral e indecente. Estas perdiendo esta elección. Serás derrotado y repudiado. Su legado es la muerte, la debilidad y el colapso económico”.

Bolton se desempeñó como asesor de seguridad de Donald Trump entre abril del 2018 y septiembre del 2019, y asegura que decidió abandonar el cargo de manera voluntaria, sin embargo Trump señala que fue despedido.

Las criticas e interrogantes hacia Bolton han surgido de manera fluida, y una de ellas es la negativa de presentarse ante la Cámara de Representantes en un proceso de juicio político contra Trump. Ante estos señalamientos Bolton aclara la disposición de testificar en el juicio de Trump, pero “los republicanos que controlan la cámara alta no lo tomaron en consideración” según el diario Britanico The Guardian.